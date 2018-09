Bjørn Nørgaard og Rasmus Nøhr gæster 'Dahl på Hack'

På søndag kl. 10-12 kan du glæde dig til at opleve Søren Dahl på Ekstra Bladet Radio, når han får besøg af billedkunstner Bjørn Nørgaard og musiker Rasmus Nøhr.

Programmet er optaget på Skagen, hvor de to kunstnere sætter sig til rette i interview-stolen hos Søren Dahl.

Bjørn Nørgaard fortæller bl.a. om barndommen. Om længsel som drivkraft i det kunstneriske arbejde, og om vigtigheden af at blive ved med at drømme om fremtiden og tro på noget.

Rasmus Nøhr afslører at han ofte er genert når han møder publikum, om at redde en spansk turist fra at drukne og om sit projekt 'Danmark Dejligst'.

