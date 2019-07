152 cm charme: Prinsesse på Orange

Janelle Monáe er kun 152 centimeter lav. Hun ragede nu alligevel meget godt op på enorme Orange.

Amerikanerens smittende personlighed og farvestrålende show var en herlig kontrast til gråvejret, hvor musikken imidlertid gik i gummistøvler og haltede noget efter de labre dansetrin.

Se også: Sex på Orange: Blondinen gjorde det

Multitalentet har stået i lære hos Prince. Det kan ses og høres, men prinsessens sange er aldrig kommet helt ud af mentorens skygge. For mange af dem minder om stiløvelser, der er lavet bedre en hel del gange før i en overrendt genre.

Monáes band var ikke funky nok til at matche hendes pladeproduktioner, så kun undtagelsesvis fik hun rigtigt fat i publikum med ’Screwed’, ’Electric Lady’ og ’Yoga’.

Gik rap i den

Visuelt var det musicallignende optrin imidlertid et æstetisk pragtstykke spækket med charmerende dansere og kreative kostumer. Især Monáes herlige vaginabukser vakte opsigt.

Den 33-årige sangerinde var et kvarter forsinket, og der gik også lidt rap i den med røvklask og tvivlsom geografi. Kvinden troede, hun var i København.

Se også: Narrefisse: Vild røvtur på Roskilde

Helt i festivalens såkaldte ånd gav Monáe udtryk for alle de korrekte holdninger, og hendes ambition var minsandten, at koncerten blev et minde, som kommende generationer ville få overleveret.

Det kaldes storhedsvanvid. Også selvom man er lille.