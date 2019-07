Dødtrist hovednavn: Orange gik i sort

Roskilde Festival er blevet afholdt siden 1971. Nogle gange skulle man tro, de lige var begyndt.

Klokken 23.00 i 12 graders kulde på den sidste aften er man ved at være godt træt af at være træt.

Noget af det sidste, man har lyst til at blive udsat for, er en lang koncert med verdens tristeste band, The Cure. Så hvad har arrangørerne fundet frem som præmie til de standhaftige?

Ja, du gættede det.

Det bedste, man kan sige om underholdningen, var, at den proklamerede maratonkoncert holdt sig nede på 137 minutter. Det føltes længere, men veteranbandet spillede altså næsten tre timer samme sted i 2012.

Ukendte sange

Ellers holdt The Cure sig til konceptet fra dengang. Det vil sige, at de lagde ud med en stribe relativt ukendte sange fra kataloget. Og det fortsatte de så med, til man begyndte at bide sig selv i armen for at holde sig vågen.

Under ekstranumrene fik folket omsider ørehængerne, de havde ventet på i tænderklaprende kulde et par timer.

Det var en fanklubkoncert, der hørte hjemme i en flagermusgrotte i Rumænien. Ikke på Danmarks største dansegulv.

Hvis man kan tale om, at Robert Smith kan være veloplagt, så var han det faktisk. Han burde nok have drukket det glas juice, der stod bag ham, for han så lidt bleg ud, men frontmanden sang tilsat indtrængende entusiasme. Da bandet først fik varmet fingrene op, spillede de såmænd også med glød.

Valget af sange var bare komplet fornuftsstridigt. Det var som at iagttage en skovsnegl bevæge sig over pladsen. I mørke.

Da så hittet ’Friday I’m in Love’ viste sig at være halvsjusket mod slut, var man klar til at vræle, men ’Boys Don’t Cry’ sørgede trods alt for en lykkelig slutning på en omgang malplaceret mismod.

Nogle bands samler pladsen. Andre splitter den ad. Gæt hvilken kategori The Cure endte i?

