Endelig: Rigtig musik på Roskilde

Legendariske Robert Plant viste formatet med en fuldmoden indsats under festivalens største teltdug

Robert Plant & The Sensational Space Shifters, Arena, Roskilde Festival, torsdag 4. juli

Robert Plant stod og smilede i lydtårnet, da Bob Dylan vred sine klassikere af led på Orange i aftes.

Torsdag var det så Plants tur til at gøre noget tilsvarende på Arena.

Den tidligere frontmand i mastodontiske Led Zeppelin har nemlig samme vane. Nogle vil nok kalde det en uvane.

Men når man har sunget de samme sange på samme måde længe nok, må der ske noget nyt, hvis man er en kreativt udøvende kunstner, og det er Plant fortsat i en alder af 70.

I ledtog med sit fleksible backingband, The Sensational Space Shifters, genopfandt legenden Led Zeppelins gamle ’Black Dog’, ’Going to California’ og ’Ramble On’, og seancen mindede til forveksling om hans seneste danmarksbesøg i Odense for fem år siden.

Forløsende fryd

Eksperimenterne var af svingende kvalitet, men de blev modtaget relativt godt af et medlevende publikum i det overfyldte telt, hvor folket higede efter Led Zeppelin i en grad, så det virkede, som om en hel del troede, ’Babe, I’m Gonna Leave You’ var ’Stairway to Heaven’.

Den orker Plant ikke at synge længere. Synge kan englænderen dog stadig, og han fremstod engageret i sin inspirerede jagt på musikkens forløsende fryd.

Veteranen nyder åbenlyst at bruge sine stemmebånd, mens han veltilfreds lyste op, når gutterne bag ham stak af på spacede, instrumentale trips.

Plants fascination af navnlig afrikanske ørkenklange og deltablues har for længst forplantet sig til hans egen sound, der skyllede henover klenodier som ’Gallows Pole’, ’Fixin’ to Die’ og ’Little Maggie’.

Sidstnævnte mindede nærmest om goatrance. Det lyder måske latterligt, men for en gang skyld gav Roskilde faktisk mening.