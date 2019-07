For dumt: Kæmpe brøler på Roskilde

Roskilde har en årelang tradition for at kaste et relativt ukendt dansk navn på skafottet som Oranges første navn.

Oftest har det været en meningsløs malplacering. Kan nogen huske Vinnie Who? Ja, hvem?

I år varierede Roskilde ritualet ved at kaste et relativt ukendt svensk navn på skafottet som Oranges første navn.

Navnet var Silvana Imam, og det var svært at tolke den oprørske rappers tilstedeværelse som andet end et politisk statement.

Musikalsk gav det i hvert fald ingen mening, at hun skulle stå på hovedscenen.

Flest blå-gule

Hvis Imam optræder i København, så kommer der få hundrede, og der var naturligvis flere i Roskilde. Men det var nu ikke mange af dagens 85.000 betalende gæster, der stod ved Orange - og dem, der kom, var vist blå-gule.

Alle dem, der blev væk, gik ikke glip af noget.

Imam var vildt overmatchet på megascenen, hvor hendes rim mod racisme, mandsdominering og højreekstremisme føltes som slag i luften. Eller snarere sidevinden.

Undtagelsesvis ramte hun nogenlunde plet med ’Nenene’ og ’Bulletproof Baby’, men hendes minimalistiske onewomanshow var helt uden det format, som kræves for at spille Orange op.

Imams stakåndede flow og massivt blævrende basbund udgjorde en festivalstart, der aldrig rigtigt begyndte, men det var trods alt lidt sødt, da hendes kæreste, Beatrice Eli, kom på scenen.

Pludselig var der lidt romantik på pladsen. Stemning var der intet af.

Sent i aften indtages Orange af en lidt anden feminist. Hun hedder Cardi B og er tidligere stripper. Måske bliver det mere underholdende. Måske kommer der endda et publikum.