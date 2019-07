Forrykt: Dylan misbrugt på Roskilde

Roskildes stampublikum kender ikke Bob Dylan. De er så unge, at de knap nok kender Dylan fra ’Beverly’.

Det føltes, som om Gud var på besøg i en børnehave, da Dylan indtog Orange. For ungerne var han bare en gammel mand.

Mesteren leverede voksenunderholdning til kids. Og sættet gik henover hovederne på den relativt beskedne flok, der knevrede utålmodigt selv relativt tæt på scenen.

Robert Plant stod i lydtårnet og nikkede anerkendende, men bag lydmixeren var publikum vildt spredt. Der herskede banegårdsstemning. Det var hovedrystende.

Fortolkede sig selv

Dylan gjorde heller ikke missionen nemmere ved på karakteristisk, kompromisløs vis at fortolke sig selv med bluesede og nærmest jazzede krumspring. Kun ’Love Sick’ mindede om studieversionen.

Det var en teaterkoncert for dylanister, der blev afholdt på en mark for folk, der vist knap opfattede, da mesterværket ’Like a Rolling Stone’ rullede henover pladsen.

78-årige Dylan var velsyngende og engageret ved pianoet. Han smagte på sine poesilinjer og spyttede dem ud igen, når man mindst ventede det. Klassisk Bob.

'It Ain't Me, Babe', 'Highway 61 Revisited' og 'Blowin' in the Wind' var radikalt omarrangerede igen-igen. Nogle fungerede. Andre gjorde ikke.

Underskøn ballade

'Cry a While' lød pludselig som guitaresset Link Wray, der er begravet i København. Måske var det en hyldest.

'Thunder on the Mountain' var vildt udsyret. Det kom vist også bag på Bob. Han krattede sig i hvert fald i afroen bagefter og lignede en, der tænkte: 'Hvad fanden var det?'. Herligt.

Dylan skar en del numre fra sit sædvanlige sæt. 'When I Paint My Masterpiece' blev desværre i kufferten. Men han spillede en bevægende, nænsom 'Girl from the North Country', som var så smuk, at selv det pludrende publikum ikke kunne ødelægge den.

Generelt var der dog mere støv end magi i luften. Og en hel del idioti.

