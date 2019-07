Fuser på Roskilde: Ikke dygtig nok

Paul Simon kom desværre aldrig tilbage på Roskilde efter sin koncert i 1991, og nu har legenden pensioneret sig fra turnélivet.

Så vi må nøjes med typer som Ezra Koenig.

Vampire Weekends frontmand er åbenlyst stor beundrer af Simon, men han mangler lige stemmen, originaliteten, musikaliteten og sangene.

Mindre kan dog gøre det, og newyorkerens sympatiske popband fik da Roskilde til at minde lidt om Graceland, mens de spillede lifligt boblende ’Cape Cod Kwassa Kwassa’, ’This Life’ og ’Holiday’.

Folks egen fest

Generelt var Vampire Weekend imidlertid for tandløse til at gøre vedholdende indtryk på en pæn publikumsskare foran Orange, hvor stemningen mindede om Grøn Koncert for sludrende og småsnalrede reklamefolk fra Vesterbro.

Koncerten blev kun sjældent mere end perifer baggrundsmusik til folks egen fest.

Koenig var i shorts og sandaler, hvilket var betegnende for hans afslappede attitude.

- Nice to see you! sagde sangeren, og ‘nice’ var lige, hvad han selv var.

Man han er ikke helt dygtig nok.

