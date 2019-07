Idiot på Orange: Klip hans armbånd

Oliver Sykes fra boybandet Bring Me the Horizon var en pestilens i Roskilde Festivals eftermiddagssol

Bring Me the Horizon, Orange, Roskilde Festival, fredag 5. juli

I går silede regnen ned over Roskilde, så det var til at forstå, folk søgte ind i teltene. Både deres egne og dem med musik.

Men solen havde for længst tørret festivalpladsen, da Bring Me the Horizon gik på Orange fredag eftermiddag, hvilket dog ikke fik ret mange af de 85.000 betalende gæster ud foran hovedscenen.

Der var vel et par tusinde fans i pitten og nogle få hundrede branderter, der var gået forkert. Samt tre teenagere, som faldt i søvn under Travis Scott i nat og ikke var vågnet endnu.

Bring Me the Horizon er ikke et orkester, man gerne vil vækkes af. De er irriterende. Faktisk møgirriterende.

Synd for ham

Englænderne startede som aggressivt metalband, men de minder efterhånden om et boyband. Deres svulstige popbaskere er mildest talt suspekte, og komplet med kostumeskift udgjorde orkesterets fem kvarter en absurd og forloren forestilling.

Det virker, som om de har fået påduttet deres følelser hos den lokale tatovør i Sheffield. Frontmand Oliver Sykes har fået alle de triste. Det er synd for ham. Og os.

Tilsat melodramatisk mimik udbasunerede han visdomsord som:

- Every single one of you is gonna die!

Han havde også et spørgsmål:

- Are you ready for a spiritual journey?

Det var Bring Me the Horizon i hvert fald ikke.

Fan på scenen

Bombastiske ’Mantra’, ’Medicine’ og ’Shadow Moses’ var overgreb på ens sjæl, men Bring Me the Horizon er på sin vis overbevisende i forsøget på at være Bring Me the Horizon.

Det svarer imidlertid til at være god til at være dårlig.

Sykes’ enerverende adfærd tydede på, at snothvalpen sad en hel del uden for døren, da han gik i skole. Man fik lyst til at klippe hans armbånd og smide ham over hegnet.

Til sidst inviterede sangeren en halvnøgen fan med rygsæk op på scenen under ’Antivist’, og det viste sig at blive showets højdepunkt, for gutten lignede en, som var ved at få et hjerteanfald af bar begejstring.

Så der var i hvert fald en blandt pladsens 85.000, der nød koncerten.