Ikoner på Roskilde: Burde have aflyst

Engang havde de den. Det har de ikke længere.

26 år efter deres skelsættende debut, ’Enter the Wu-Tang (36 Chambers)’, er Wu-Tang Clan det nye Run-D.M.C. Den går ikke længere.

Rapikonerne var 19 minutter forsinkede på Orange og omtrent ligeså mange år.

Se også: Fallerede: Røvtur i Royal Arena

Slænget fra New York leverede en sjusket kopi af deres sjuskede show i et halvtomt Royal Arena for halvanden måned siden.

Det var veteranrap med ølvom og hængerøv, og timingen haltede, så det var godt, de stod og viftede med mikrofoner og ikke samuraisværd.

Tiltrængt net

Røddernes hårdtslående materiale fra karrierens begyndelse dannede et tiltrængt sikkerhedsnet under deres slingrende optræden.

’Bring da Ruckus’, ’Shame on a Nigga’ og ’Protect Ya Neck’ holder endnu.

Det holdt derimod slet ikke, at Wu-Tang Clan afsporede sættet med karaokeudgaver af klassikere med The Beatles, Nirvana og House of Pain. Hvad tænker de på? Formentlig dollars. Men pengemaskinen er rusten.

Billedgalleri af Per Lange 1 af 15 2 af 15 3 af 15 4 af 15 5 af 15 6 af 15 7 af 15 8 af 15 9 af 15 10 af 15 11 af 15 12 af 15 13 af 15 14 af 15 15 af 15

Bandboss RZA fyldte 50 på scenen og tillykke med det. Hans talegaver var imidlertid ikke noget at råbe hurra for, og igen og igen saboterede RZA underholdningen med platte indfald og ligegyldigt gøgl.

Se også: Narrehat: Hovednavn kvajede sig

Sceneshowet var tilsyneladende blevet konfiskeret i lufthavnen.

Mens publikum langsomt sivede fra koncerten, kunne man jo for eksempel stå og fundere over, om Chance the Rapper ville have gjort det værre.

Se også: Narrefisse: Vild røvtur på Roskilde

Wu-Tang Clan blev hentet til Roskilde, da Chance the Rapper aflyste for et par uger siden. Begrundelsen var vist, at han havde vildt travlt med at købe en ny kasket.

Han aflyste i øvrigt også i 2014. Wu-Tang Clan aflyste i 1997.

Det burde de også have gjort i 2019.