Narrefisse: Vild røvtur på Roskilde

Tidligere på sommeren aflyste Cardi B flere koncerter, fordi hun ikke var kommet sig helt over sin seneste brystoperation og fedtsugning.

Galningens vanvid er dog ikke blevet suget væk endnu.

Se også: Diva afslører: Tjente kassen som stripper

Den pengeglade eksstripper holdt kun sølle 43 minutter på Orange. Kan man så tale om timeløn? Den har været betragtelig.

Der blev rystet røv og baller i en grad, der mildest talt indikerede, at verdensstjernen fra Bronx ikke har glemt sit tidligere erhverv.

Utidigt ghettoflow

Hun fik imidlertid også tid til at rappe med det uimodståeligt utidige ghettoflow, som har lagt verden for hendes stiletter.

Cardi B har karisma som et lystigt bordel og flere åbenlyse fortrin. Et velegnet koncertrepertoire er ikke et af dem. Musikalsk er hun også letpåklædt.

Hovednavnets ualmindeligt korte sæt føltes som et slingrende medley, hvor vers og brudstykker fra hendes mange gæsteoptrædener på andres sange blev kastet ind i et hæsblæsende kaos.

Det var hovedløs underholdning. Og en sjælden gang underholdende, når ’Get Up 10’, ’Money Bag’ og ’I Like It’ ramte nogenlunde plet.

Cardi B trak en gigantisk skare til hovedscenen på Roskilde. Eller snarere 'Rockside', som hendes tumpede sidekick kaldte festivalen flere gange. Man troede, det var løgn. Det var det ikke.

Se også: Sexgalning: Falske patter - ægte bitch

Rapperen sagde andet end 'motherfucker'. For eksempel:

- Jeg har aldrig været her før, vel?

Nej, Cardi, men du var tæt på sidste år, hvor du aflyste. Det er nok tvivlsomt, om du bliver inviteret igen.

Mon ikke hun snolder millionhyren væk på en ny røv?