Narrehat: Hovednavn kvajede sig

Travis Scott sparede ikke på krudtet.

Rapstjernen væltede rundt på Orange i et eksplosivt inferno af røgkanoner, flammekastere og skudeffekter.

Selve koncerten var derimod noget af en fuser.

Hovednavnene er ikke meget for at stå på hovedscenen i år. Cardi B skred efter 43 minutter sent onsdag. Scott holdt 57 minutter meget sent torsdag.

Det var trods alt længere end Del the Funky Homosapien i fjor, men Roskilde får ikke meget for skillingerne denne sommer. Bestemt heller ikke musikalsk.

Smilede fjoget

Med et typisk flagrende, rodet og rastløst zappende rapshow levede Scott op til alle ens fordomme om segmentets beherskede sans for at levere varen, og den populære texaner gjorde en hel del for at skjule, han har talent.

Det lykkedes næsten.

Sidste års succesalbum, ‘Astroworld’, er en triumf for Scott, men skivens psykedeliske og slæbende sound egner sig ikke ligefrem til en nattekoncert på Orange.

Pladens fortættede og kalejdoskopiske produktion er dens styrke, og den slags raffineret æstetik er nærmest umulig at overføre til scenekanten, hvor sangene fremstod anderledes endimensionelle og ordinære.

Scott gik højenergisk til opgaven med hjælp fra en ganske imponerende publikumsskare, når man tager i betragtning, at idolet først tumlede ind i projektørlyset klokken 01.00.

’Stargazing’, ’No Bystanders’ og ’Highest in the Room’ havde den fornødne effekt, mens Scott smilede fjoget, da tusindvis af mobiltelefoner røg i luften under ’Skeletons’.

Entertaineren forfaldt til platte sanglege og latterlige udbrud som ’Denmark, your city is so beautiful!’ og ’I love you so much!’, men til allersidst gjorde han krav på at blive taget alvorligt.

Medrivende ’Sicko Mode’ fik folkemængden til at eksplodere i en kollektiv amokrus. Det var dog for sent til at redde stumperne af endnu en udbrændt rapkoncert.