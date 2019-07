Roskildesyge: Mor, jeg vil hentes!

- Shit, hvor er det stort at være her, lød det nonchalant fra frontmand Emil Goll, da Scarlet Pleasure indtog Arena.

Trioen erobrede dog Orange i 2016, men Roskildes største telt er sgu stort. Det var tilmed godt fyldt lørdag eftermiddag, hvor ikke alle gæsterne endnu havde meddelt deres forældre, at det var nu, de skulle hentes.

Man fik imidlertid lyst til at ringe efter moar, inden koncerten var slut.

Det var ikke fordi, Scarlet Pleasure var specielt dårlige. De var bare heller ikke specielt gode. Eller specielle. De var der bare.

Seancen føltes som at høre radio på festival. Men vel at mærke en station, man sagtens kunne holde ud at have kørende i baggrunden.

Løjerlig charme

Gutterne har efterhånden samlet en stribe driftssikre popsange, og uden dikkedarer eller ret meget andet leverede de dem habilt i et lydbillede, der manglede lidt variation og fylde.

Scarlet Pleasure er popsmarte og dumsmarte på samme tid, hvilket man kunne forveksle med en slags løjerlig charme, der går igen i deres pudsige hang til albinocalypso og ligbleg reggae.

Nogle af teksterne lyder som menukortet på Mexibar, hvilket ikke desto mindre fik tøserne til at svaje til ’Under the Palm Trees’, ’Unreliable’, ’The Strip’ og alle de andre lune ørehængere.

Der blev sågar kastet en sort BH op på scenen kort inde i ’Windy’. Det lignede en C-skål. Goll smilede tilfreds. Han er åbenbart bare vild med stort.

Selve koncerten var knap så stor. Kan man få en taxa til Darupvej?