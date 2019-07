Vanvid: Roskilde har kæmpe problem

Popgruppen Empire of the Sun blev festivalens seneste offer for manglen på egnede navne til Orange

Empire of the Sun, Orange, Roskilde Festival, torsdag 4. juli

Roskildes plakat er spækket med gentagelser fra tidligere år. Og andre festivaler. Det er de andre festivalplakater også.

Men Empire of the Sun har aldrig optrådt i Danmark før. Det har de egentlig stadig ikke, fristes man til at mene efter gruppens malplacerede show på hovedscenen.

Koncerten mindede om, at Orange stadig er Roskildes forvoksede problembarn.

Festivalen har stort set ingen navne, der kan matche Danmarks største koncertareal. Hverken publikumsmæssigt eller musikalsk.

Funklede forgæves

Empire of the Sun leverede et skoleeksempel på en koncert, der formentlig ville have fungeret glimrende i det største telt, Arena. På Orange virkede australiernes glinsende discopop og svulstige glamrock kun i glimt.

I silende regn hev ’Standing on the Shore’, ’We Are the People’ og ‘High and Low’ fat i det sølle fremmøde, men ellers stod folket bare trøstesløst og stenede under regnslagene.

Den kosmiske effekt i Empire of the Suns ekstravagante fantasyunivers udeblev som solen, og de farvestrålende, futuristiske visuals og dansere funklede forgæves i den blygrå sommeraften.

Lignende flop havde vi set før. For mange gange. Mon ikke der kommer flere gentagelser?