Kort lunte: Voldseksplosion på festival

Spark i hovedet, slag med flaske og gruppeoverfald.

Det er i år sket en massiv stigning i antallet af anmeldelser om vold på Roskilde Festival.

Tal fra Midt- og Vestsjællands Politi viser, at der siden åbningen lørdag har været 17 anmeldelser.

Det er det højeste antal i ni år og 54 procent flere anmeldelser end sidste år, hvor der var 11 under hele festivalen.

14 mod en

Siden festivalen begyndte sidste lørdag, har der været flere sager, hvor grupper af gerningsmænd har overfaldet et offer.

Blandt andre blev en 18-årig mand mandag overfaldet af seks personer, der tildelte ham både slag og spark.

Værre gik det til dagen efter, hvor en gruppe på omkring 14 overfaldt en person.

Ofret blev kørt på skadestuen, hvor det viste sig, at han havde brækket armen, hans skulder var gået af led, og han havde flere skrammer.

Kort lunte

Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, mener på baggrund af de konkrete sager, at festivalgæsterne er blevet mere aggressive.

Han hæfter sig ved, at anmeldelser om vold er steget i takt med, at anmeldelser om brud på ordensbekendtgørelsen er faldet.

- Hvis folk går igennem andres lejr, oplever vi, at der i højere grad er en prompte reaktion.

- Det giver ofte en dramatisk udgang, og det samme gælder, hvis nogen eksempelvis springer over i køen, siger han.

Ked af det

Morten Therkildsen, sikkerhedschef på Roskilde Festival, tør ikke sige, om festivalgæsterne har fået en kortere lunte, men antallet af anmeldelser nager ham ikke desto mindre.

- Det betyder meget for os, fordi vi synes ikke, at der skal være noget vold.

- En anmeldelse er en for meget. Vi er her, fordi vi vil skabe en god fest. At folk ikke kan opføre sig ordentligt og respektere fællesskabet, er vi enormt kede af, siger han.

En fantastisk fest

For at sikre festivalgæsterne mod hinanden råder festivalen over et beredskab, der inkluderer festivalens egne vagter, såkaldte 'social workers' og et samarbejde med politiet.

Han understreger, at antallet af voldsanmeldelser skal ses i lyset af, at 135.000 mænd og kvinder fester i en uge.

- Roskilde Festival er et trygt sted at være.

- Det er en fantastisk fest, og man oplever et sammenhold og fællesskab, man ikke oplever mange andre steder i verden, siger han.