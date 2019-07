Mistanke om sjælden sygdom: Nære får antibiotika

Styrelsen for patientsikkerhed har tilbudt stærk antibiotika til den meningokok-mistænktes nære

En gruppe på under ti får forebyggende behandling med stærk antibiotika, efter en 16-årig pige på Roskilde Festival er kommet i fare for at være ramt af den sjældne og farlige sygdom meningokok.

- Vi har i Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med politiet fundet de personer, der har været i kontakt med den unge kvinde, og som derved har fået tilbudt forebyggende behandling, siger overlæge i styrelsen Bente Møller.

Bente Møller fortæller, at der er tale om den 16-åriges familie, dem, hun eventuelt har boet i telt med, og dem, hun må have kysset med.

Overlægen forventer ikke, at der kommer afklaring om, hvorvidt mistanken be- eller afkræftes før om nogle dage.

- Vi har omkring 40 tilfælde om året og omkring det dobbelte eller tredobbelte med mistanke, der bliver afkræftet.

- Det, der gør denne situation anderledes, er, at det er Roskilde Festival, siger hun.

Sjælden sygdom

Styrelsen for patientsikkerhed udsendte i går aftes en pressemeddelelse, hvor de oplyste om den 16-årige.

- Det er en sygdom, som ikke er særlig smitsom, men da den er alvorlig, gør vi noget ved den, siger Bente Møller.

Af pressemeddelelsen fremgik det også, at den 16-årige er indlagt på et sygehus i Sjælland.

Hvis man oplever symptomer som hurtigt indsættende høj feber, muskelsmerter, nakke- og rygstivhed og små blødninger under huden, skal man henvende sig til festivalens samaritter eller anden læge.