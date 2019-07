16-årig skadet på festival: Mistede seks tænder og fik en hjerneblødning

Der udspillede sig et trekantsdrama mandag aften på Roskilde Festival.

Her overfaldt en 16-årig dreng fra Ølstykke en 20-årig kvinde, hvorefter en 20-årig mand valgte at overfalde den oprindelige voldsmand.

Den 16-åriges skader er nu opgjort, og han går fra festivalen med seks færre tænder i munden og en hjerneblødning.

- Slagsmålet er tilsyneladende opstået, fordi den 20-årige kvinde forsøgte at tage den 16-åriges hat. Han slog hende, hvorefter kvindens kæreste reagerede meget voldsomt, siger Maria Sander Hansen der er kommunikationskonsulent i Midt- og Vestsjællands Politi.

Der blev brugt en hjertestarter i forbindelse med slagsmålet. Foto: Per Lange

Det beretter politiet, som har afhørt ham, efter han fik lægebehandling. Han er stadig sigtet for at have slået den 20-årige kvinde i ansigtet med knyttet næve.

Den 16-åriges overfaldsmand er dog i større problemer. Han er blevet sigtet for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter.

