17-årig festivalgæst anmelder seksualforbrydelse

Natten til torsdag er en pige blevet udsat for en sædelighedsforbrydelse

En 17-årig pige har anmeldt en sædelighedsforbrydelse til politiet natten til torsdag på Roskilde Festival.

Forbrydelsen blev begået i hendes telt af to mænd. Anmeldelsen skete klokken 1.10, hvor pigen gik til et samarit-telt og fortalte om episoden. Politiet vil dog vente med at oplyse mere i sagen.

- Vi er i gang med at efterforske, så jeg kan ikke sig meget mere, men vi skal tale med kvinden om episoden igen, siger Maria Sander Hansen, der er kommunikationskonsulent i Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet arbejder nu på at identificere de to mænd, som kvinden ikke kendte i forvejen.

Ifølge politiets egne tal var der allerede fem anmeldelser om voldtægt onsdag, som var festivalens femte dag.

Til sammenligning var der kun tre anmeldelser om voldtægt under hele festivalen i 2018.