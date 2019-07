18-årig anmelder voldtægt på Roskilde Festival

En ung kvinde har anmeldt til politiet, at hun er blevet voldtaget. Hun skal nu undersøges på Rigshospitalet

Klokken halv fire i nat tog en 18-årig kvinde fra Roskilde kontakt til en patrulje på festivalen, fordi hun var blevet voldtaget.

Hun havde i løbet af aftenen flirtet med en mand, og da hun ville sove, havde han tilbudt hende en plads i hans telt.

Dette havde hun sagt ja til, men i løbet af natten havde manden gjort tilnærmelser til samleje, som kvinden klart og tydeligt havde afslået.

Manden gennemførte dog fuldbyrdet samleje mod hendes vilje, hvorefter hun forlod teltet.

Kvinden skal nu undersøges på Rigshospitalet, og efterfølgende vil politiet afhøre hende nærmere med henblik på at få klarlagt de konkrete omstændigheder og identificering af manden fra teltet.

Politiet har tirsdag og natten til onsdag modtaget flere anmeldelser om voldtægt og sædelighedsforbrydelser. Foto: Per Lange

Mulig forbrydelse

Den 18-årige er ikke den eneste, der det seneste døgns tid har være ude for en ubehagelig oplevelse på festivalen.



Tirsdag anmeldte en 23-årig kvinde, der er gæst på Roskilde Festival, at hun muligvis havde været udsat for en sædelighedsforbrydelse.

Hun vågnede afklædt tirsdag morgen uden at kunne huske, hvad der var sket. Hun mistænkte, at der måtte være puttet noget i hendes vinglas aftenen forinden, da hun var på vej fra et sted til et andet.

Her var hun nødt til at forrette sin nødtørft på vejen, hvor hun satte sit glas fra sig. Hun huskede, at vinen havde smagt besynderligt, men havde slået det hen.

Resten kan hun ikke huske. Politiet skal nu foretage en nærmere afhøring af den 23-årige kvinde for at få klarlagt omstændighederne i anmeldelsen.

Blackout

Tirsdag eftermiddag kontaktede en 23-årig kvinde politiet, fordi hun ville oplyse om et blackout, hun havde haft fra mandag omkring klokken 23 til tirsdag omkring 1.30.

Kvinden var vågnet i sit eget telt, men havde smerter i underlivet. I løbet af dagen tirsdag blev hun i tvivl om, om hun kunne have været udsat for en sædelighedsforbrydelse, og henvendte sig derfor til politiet.

Politiet opfordrede kvinden til at blive undersøgt hos Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

Hun ønskede dog hverken undersøgelser eller at anmelde forholdet, men politiet har registreret det som en mulig sædelighedsforbrydelse.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser man, at man nu er i gang efterforskningen, der blandt andet indebærer at afhøre vidner og undersøge gerningsstederne.

- Jeg kan godt forstå, at tre episoder på en enkelt nat kan virke voldsomt, men det er for tidligt at konkludere noget i forhold til, om det er mere eller mindre end tidligere, før festivalen er overstået, siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Maria Sander Hansen til Ekstra Bladet.

