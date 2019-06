18-årig overfaldet på Roskilde Festival

I teltområde øst på Roskilde Festival var en 18-årig mand fra Kalundborg i nat ude for en særdeles ubehagelig oplevelse, da han cirka 02.30 blev passet op af to mænd, der sagde, at de ønskede at købe hans Nike-hættetrøje.

Den 18-årige nægtede at sælge trøjen, hvorefter de to mænd sagde, at så ville de tage den fra ham.

Den unge mand forsøgte at løbe fra stedet, men blev indhentet af de to mænd, og der opstod tumult, hvor den 18-årige blev tildelt slag og spark og blev frataget sin hættetrøje. De to gerningsmænd forlod herefter stedet med trøjen, meddeler Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport fra Roskilde Festival.

Der er høj sol, fest og glade dage på Roskilde Festival, men i nat var en 18-årig ung mand udsat for et groft røveri. Foto: Olivia Loftlund

Politiet efterforsker nu sagen for at forsøge at finde frem til de to mænd. Vidner der har overværet episoden, eller som i øvrigt har oplysninger i sagen bedes kontakte politiet på 114.

Politiets beskrivelse af de to mistænkte: A: Mand, Dansk af udseende, 25-30 år, 185-190 cm, Kropsbygning: Muskuløs, Hårfarve: Sort, Talte: Dansk, Iført: Mørkt T-shirt og lange bukser



B: Mand, Dansk af udseende, 25-30 år, 190-195 cm, Kropsbygning: Muskuløs, Hårfarve: Lys, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: Tatoveringer op ad begge arme, Talte: Dansk, Iført: Polo og lange mørke bukser