Anmeldelser: Mere vold og flere voldtægter på Roskilde

Den endelige opgørelse over politiets arbejde på Roskilde Festival viser, at der har været flere volds- og sædelighedssager

Gruppeoverfald, mistede tænder og voldtægter.

Der har været markant flere anmeldelser af vold og en del flere anmeldelser af sexkrænkelser på dette års Roskilde Festival i forhold til forrige år.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse. I alt er der blevet givet 20 anmeldelser af vold og 15 om sædelighedsforbrydelser, hvoraf ti er voldtægtsanmeldelser.

I 2018 var der henholdsvis 11 voldsanmeldelser og 11 anmeldelser af sexkrænkelser, hvoraf seks var om voldtægt.

Det er politiets vurdering, at volden skyldes, at nogle af festivalgæsterne har været hurtigere til at bruge vold i situationer, hvor man tidligere har kunnet løse det fedeligt. Det har for eksempel været, når nogen har sprunget over i en kø eller er gået igennem en camp.

Ifølge de tal politiet har udleveret, er 2019 året med flest vold- og voldtægtsanmeldelser siden 2011.

Politiet: Glad for resultatet

På sædelighedsområdet mener politiet, at stigningen kan skyldes, at festivalgængerne er blevet bedre til at anmelde den slags forbrydelser. Det øgede antal anmeldelser er altså ikke i dette tilfælde ensbetydende med mere kriminalitet, ifølge politiet.

Generelt er politiet dog glade for, hvordan festivalen er forløbet, da der har været færre anholdelser og færre tyverianmeldelser. Henrik Mikkelsen, der er politiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi, vil dog kigge nærmere på årets resultat.

- Politiet laver altid en grundig evaluering med arrangørerne af Roskilde Festivalen, hvor der også vil blive set på, hvad vi i samarbejde kan gøre for at forebygge, at der sker vold, seksuelle krænkelser og anden kriminalitet på festivalen, siger han.

