Beskidt nøgendating på Roskilde

TV2 Zulu-programmet 'Date mig nøgen' er tilsyneladende en succes, uanset hvor det foregår.

Selv på årets Roskilde Festival stillede flere håbefulde, nøgne deltagere op, da værtinde Ibi Makienok satte et telt op til eventet og bød velkommen til en omgang nøgendating i en af de mange camps på festivalen.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet ved årets Klub 100-arrangement, der afholdes af Røde Kors i forbindelse med Roskilde Festival.

- I går lavede vi 'Date mig nøgen'. Det var skidesjovt. Det prøvede vi lige at se, hvordan folk tog. Det tog de ret sjovt. Det var ikke svært at finde deltagere, fortæller en glad Ibi Makienok, der i dagens anledning har taget de store solbriller og hat på til dagens arrangement.

Hun forklarer, at der er tale om en 'smagsprøve' på den nye sæson.

- Vi lavede en slags teaser til sæson to, der kommer nu her.

Ibi Makienok er også at finde på dette års Roskilde Festival. Foto: Jakob Boserup

Telt-dating

I modsætning til det rigtige program på TV2 Zulu, hvor deltagerne står i farverige bokse og lidt efter lidt får afsløret deres nøgne krop for derefter at blive valgt eller vraget, foregår det lidt anderledes, når det er i festivalsregi.

- De var inde i telte. Boksene ville være lidt omsonst. Der var telte, som de selv lynede op og rullede op lidt efter lidt, siger Ibi Makienok og afslører, at to drenge og en pige prøvede lykken i programmet.

Du kan se en smagsprøve på 'Date mig nøgen' på Roskilde Festival lige her:

Elsker jobbet

Ibi Makienok er glad for, at hun har fået lov til at være frontfigur for den danske udgave af 'Date mig nøgen'.

- Det er en succes. Det er ikke noget, jeg føler - det er noget, det ér. Det har været totalt fedt, at det er blevet taget så godt imod. Jeg får mange breve fra piger, der gerne vil gå i bad efter gymnastik nu. Det er selvfølgelig en lidt gakket form, men det er jo dejligt, hvis det kan få piger til at føle sig mere tilpas i deres kroppe og ikke føler sig pressede. Så det er rigtig dejligt, siger hun og fortsætter:

- Jeg føler, at hele programmet og de folk, der er der, er med til at gøre en forskel. Det er jo en form for public service. Men det er en fed måde at vise mangfoldigheden på og komme lidt væk fra det der perfektion på Instagram og vise, at sådan her ser vi ud allesammen. Vi ser alle forskellige ud.

Ibi i dating-tjeneste på årets Roskilde Festival. Foto: TV2 Zulu

- Er der kommet nogle par ud af programmet?

- Så vidt jeg ved, er der stadig ét par. Og vi har også lidt noget kørende i sæson to. Men det holder vi selvfølgelig lidt for os selv endnu, siger hun og tilføjer:

- Det er altid sjovt at have været med til at bringe folk sammen. Der er enormt meget vold i film og diverse i fjernsynet. Vi er lidt nøgenforskrækkede. Så jeg synes, vi burde kigge på, hvad vi smider ud i hovedet på de unge mennesker.