Breinholt afslører: Her er mit bedste festivaltrick  

I den berygtede og berømte medieby bag Orange Scene trækker de kendte stikket på årets Roskilde Festival.

En af dem, der torsdag indtog kolde fadøl i det lukkede backstage-område, er journalist, tv- og radiovært Anders Breinholt, og han var ikke bleg for at give et par gode festival-fif med på vejen.

Blandt andet at tage på festival med nogen, der ved mere om musik end en selv og kan sørge for at hive en med til koncerter, man ikke selv var gået til.

Det var nemlig sådan, Breinholt i går kom til koncert med den franske queer-superstjerne Christine and the Queens på Arena i går.

Et minut og 30 sekunder tilbragte Breinholt onsdag i Mediebyen. Det var nemlig den tid, det tog ham at gå igennem området, da han skulle forlade festivalpladsen.

Der er dog en ting, han ikke kan undvære ved det famøse backstage-område. Hør hvad i klippet i toppen af artiklen.

