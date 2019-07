Bryder ud i gråd: - Det er for sindssygt!

Et hav af piger brød ud i et hvin, da de fik at vide, at de var årets camp på Roskilde Festival 2019.

Skinkeskolen, der stod bag Camp Simon, havde nemlig ikke nødvendigvis regnet med at vinde. Julie fra campen kunne med tårer i øjnene kun få meget få ord over sine læber.

- Det er for sindssygt! Jeg forstår det slet ikke. Det her føles helt utroligt, siger hun.

Som vinder af årets bedste camp får man også ti billetter til næste års Roskilde Festival.

