Camp brændte ned: Vandt stor konkurrence alligevel

Vinderne af 'årets happening' har kæmpet bravt for at blive klar til årets Roskilde Festival

Torsdag blev vinderen af 'årets happening' på Roskilde Festival fundet. De tre nominerede var 'Camp Paradise Hotel', 'Camp Glitter and Freedom' samt 'Bodega Camp'.

Hver især har de gjort sig bemærket for deres begivenhed(er), der har fået folk til at flokkes til deres lejr.

Kampen om titlen var tæt, og inden inden kåringen blev afholdt var der ikke en decideret favorit. Det var derfor marginalerne der adskilte de forskellige lejre.

- Det har været utroligt svært at vælge, hvem af jer, der skulle vinde, så i sidste ende har vi valgt at kigge på, hvad I ellers har gjort fra festivalen, lød det fra arrangørerne bag. I det øjemed er der en camp, der har skillet sig ud.

I sidste ende efter hård kamp endte 'Bodega Camp' med at nuppe titlen.

- Det er dejligt at tage titlen som 'årets happening'. Vi har som sagt været i gennem noget modgang. Så det er skønt med noget anerkendelse, lyder det fra Emil Nielsen, der er talsmand for 'Bodega Camp'.

- Knoklet uafbrudt siden midten af april

I marts så det nemlig ikke alt for godt ud for campen. Der brændte den ned. Derfor er der blevet lagt blod, sved og udskudt nogle eksamener, så de kunne blive klar til festivalen.

- Vi fik en besked om at den var brændt ned tilbage i marts. Så måtte vi bygge en nu. Det har vi så gjort med hjælp fra Roskilde Festivalen, fortæller 27-årige 'leder' af campen.

Netop genopbygningen af lejren har krævet sine ofre.

- Det er endt med at et par stykker af os, har nogle reeksamener her til august. Og ellers har vi arbejdet hver weekend siden midten af april, siger han.

