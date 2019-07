Derfor smed dansk sangerinde pludselig toppen

Nu forklarer Selma Judith, hvorfor hun valgte at smide toppen under Roskilde Festival

Der blev ikke overladt meget til fantasien, da den danske sangerinde Selma Judith, der er datter af filminstruktøren Lars von Trier, pludselig valgte at smide toppen og blotte sine bryster for publikum, da hun mandag aften gav koncert.

- På et tidspunkt blev mit albumcover censureret på Facebook, fordi jeg viste nipples. Fuck censur. Nu skal vi have nipples, råbte hun fra scenen, inden hun smed trøjen.

At sangerinden valgte at smide tøjet, blev imødekommet med store jubelbrøl fra det fremmødte publikum, og efter Selma Judith havde smide blusen, fulgte en del af hendes band også trop.

Der var dog en helt særlig grund til, at Selma Judith valgte at smide tøjet.

Det forklarer hun til Soundvenue.

- Roskilde var det rigtige sted at lave et statement, siger hun til musikmediet og fortsætter:

- Det var noget med at udnytte de åbne grænser på en god måde. Kvindekroppen bliver stadig seksualiseret på så anderledes en måde end mandens. Det skaber nogle kulturelle forskelle, som ikke er særlig godt på sigt for vores samfund, tilføjer hun.

I interviewet fortæller hun også, at det er vigtigt for hende at sætte fokus på problematikken.

- Jeg ville have svært ved at lukke røven og ikke at udtale mig om problematikken en gang. Så tænkte jeg bare, at den skulle have en over nakken.

Selma Judith er bestemt ikke bange for at vise sin krop frem. Foto: Per Lange

Multikunstner

Selma Judith producerer R&B og er for nylig slået igennem med singlerne 'Kind of Lonely' og 'I'm a Mess'.

Ud over at lave musik skriver og instruerer hun film, og så spiller hun klassisk harpe. Så lidt af en multikunstner kan man vel godt kalde hende.

Det er for øvrigt ikke første gang, Selma Judith viser sig nøgen frem for offentligheden.

I videoen til sin debutsingle 'Kind of Lonely' poserer hun helt nøgen i et brusebad.

Herunder kan du se flere billeder af Selma Judiths optræden:

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange