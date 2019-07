Det glade vanvid: Politi crasher skumfest

Under en skumfest på Roskilde Festival kiggede politiet forbi for at få vasket deres patruljevogn af de opstemte skumfestgæster

Skum i stride strømme og unge mennesker, der er mere end klar på at fyre den af. Har man overhovedet brug for mere for at stable en god fest på benene?

Van(d)vittig skumfest: Bryster, baller og bobler

Egentlig ikke, men alligevel slog en patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi vejen forbi skumfest på Roskilde Festival fredag eftermiddag til stor begejstring for skumfestgæsterne.

På festarrangørernes opfordring og til lyden af Christina Aguileras 'Car Wash' kastede de unge mennesker sig over politibilen - de fleste for at vaske den, mens en enkelt deltager valgte at gnubbe sin nøgne numse op ad bilen.

Politiet: Skumvask er ok

Hos Midt- og Vestsjællands Politi fortæller kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, at det er kollegaerne i marken, der har vurderet, at de godt kunne deltage i festen.

Han påpeger også, at politiets skumfest-optræden var en 'lille uskyldig ting', der ikke gik ud over det almindelige arbejde.

- Politiet er til stede på festivalen ud fra en overordnet overskrift om, at det skal være festligt og folkeligt for alle parter. Vi kan godt være med til forskellige arrangementer, der ikke kompromitterer vores image eller er til skade for handlemuligheder og responstid, hvis vi bliver kaldt ud. Det her er en lille uskyldig ting.

- Hver dag i døgnrapporten kan vi jo læse om tyverianmeldelser og vold, så sender det ikke et underligt signal, at politiet bruger tid på en skumfest?

- Er der fred, fordragelighed og god stemning, så er politiet også i god stemning. Hvis der om nogle timer sker noget, der kræver politiets indblanding, så er det en anden sag. Det skulle vi gerne være klar til, selvom vi deltager i skumvask, lyder det fra Martin Bjerregaard.

- Det er med til at vise, at politiet er tilgængeligt, men politiet har stadig opgaver. Det er ikke umiddelbart kompromitterende for politiets image at få en skumvask, fastslår han.

Se eller gense highlights fra den vilde skumfest i videoen nedenfor.

Video: Lasse Mehrfeld Brøndal.

Da en betjent tidligere på ugen hjalp en festivalgæst med at tage en ølbong, lød det dog fra politiets kommunikationsafdeling, at det var 'mod politiets image'.

