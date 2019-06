Efter hedebølge: Voldsomt vejr på vej

Vindstød af kulingstyrke har ramt Roskilde Festival efter en dag med over 30 grader, og det vilde vejr fortsætter mandag

Termometret har vist 30,7 grader på DMI’s målestation i Roskilde, men efter en hed festivaldag trækker det op, og flere steder på Roskilde Festival kæmper gæsterne en brav kamp for at holde på telte og pavillioner.

- Vi har en midtervind, der er omkring ti meter i sekundet og vindstød, der kommer op på 15 til 16 meter i sekundet, fortæller DMI’s vagthavende meteorolog, Dan Nilsvall, og tilføjer:

- Det er op til kulingstyrke.

Den heftige vind tager en pause over natten, men mandag fortsætter blæsevejret med fornyet styrke.

- Det bliver 18 til 19 meter i sekundet i vindstødene, så det bliver meget blæsende på Roskilde, og i tillæg til det, så kommer der noget regn, siger Dan Nilsvall.

Roskilde-babes lider i varmen: Sådan køler vi ned

Intet at gøre

Mens regnen ikke bliver voldsom, så må festivalgæsterne krydse fingrene og håbe på, at deres telte ikke blæser væk – der er nemlig ikke så meget at gøre ifølge DMI’s meteorolog.

- Når man tager på camping, så skal man vælge et telt, som kan tåle lidt blæst. Man skal også finde et sted, hvor man er gemt lidt væk for den vestlige vind, og måske kan man købe nogle ekstra teltpinde.

- De fleste festivalgæster allerede købt deres telte og slået dem op, så betyder det, at de ikke rigtig kan gøre noget?

- Nej, men man må gøre det bedste, man kan, lyder det opmuntrende fra DMI’s Dan Nilsvall.

Krigstilstand: Her går Roskilde-gæster amok

Har du filme nogle vilde vejrfænomer, så vil vi meget gerne høre fra dig. Send os din video på 1224@eb.dk eller sms 1224 (alm. takst).

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På sidste års Roskilde Festival gav kombinationen af vind og støv nogle vilde vejrfænomener. Blandt andet opstod der små 'tornadoer' af affald og støv på festivalpladsen.