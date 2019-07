Faldt om med hjertestop: Nu er han vågnet

Manden, der natten til fredag faldt om med et hjertestop til en koncert på Roskilde Festival, er vågnet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi har fået meldinger om, at han er vågen, siger kommunikationsmedarbejder Maria Sander.

Skal afhøres

Politiet antager, at manden er tysk statsborger, fordi han bar et kort, der viser, at han formentlig er fra Tyskland.

Manden faldt om foran scenen Gloria under en såkaldt moshpit til det australske punkband Amyl and the Sniffers.

- Lægerne på hospitalet må vurdere, hvad der nu skal ske.

- Vi skal tale med ham for at høre, hvem han er, og snakke med ham om, hvad der er sket, siger kommunikationsmedarbejderen.

Ingen mistanke

Maria Sander oplyser, at politiet ikke har mistanke om forgiftning.

- Vi skal tale med ham for at høre, hvad der er foregået op til besvimelsen.

- Vi har ingen mistanke, men vi kan selvfølgelig aldrig udelukke, hvad der er foregået, siger hun.