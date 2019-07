Festivalgæst anholdt: Stjal urin fra tissende kvinder

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Torsdag aften kort inden midnat blev en italiensk mand anholdt på Roskilde Festival, efter han flere gange havde forsøgt at stjæle urin fra kvinder, der tissede på festivalpladsen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Han rendte rundt og forsøgte at stjæle tis fra kvinder på festivalen, der var i gang med at tisse rundt omkring på pladsen, siger Maria Sander, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun oplyser, at den italienske mand er en gammel kending på festivalen.

- Vi kender ham fra før og har haft fat i ham i forbindelse med festivalen tilbage i 2015 og igen i 2018 i forbindelse med lignende episoder, siger hun.

Intet armbånd

Manden blev anholdt og sigtet for brud på ordensbekendtgørelsen og taget med på politistationen. Han blev efterfølgende løsladt, men fik en straksbøde.

- Han har jo forsøgt at sætte et af de her plastkrus under de tissende kvinder. Hvordan det præcis er foregået, og om han har forsøgt at gøre det forfra eller bagfra, det kan jeg ikke oplyse om, siger Maria Sander.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi havde den italienske mand ikke adgangsarmbånd til Roskilde Festival og blev derfor smidt ud.