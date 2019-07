Festivalgæst ramt af traktor

En 22-årig kvinde var heldig at slippe med knubs, efter hun klokken 17.23 mandag blev påkørt af en traktor på Roskilde Festival.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Her lyder det, at det var en 44-årig mand fra Dronningmølle, som var fører af traktoren, der befandt sig på festivalområdet ved et badetelt i færd med at læsse noget flis af.

Under bakningen af traktoren stødte det store køretøj ind i den 22-årige kvindelige festivalgæst.

Politiet oplyser, at den 44-årige fører var ædru, mens den 22-årige kvinde var 'lettere påvirket af spiritus'. Sagen er blevet rapporteret som et uheld.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er det endnu uvist, hvordan uheldet præcist skete.

- Vi har endnu ikke kunnet konstatere, om det er traktoren, der kører ind i kvinden, eller om hun mister balancen, fordi hun er beruset og så falder ind i traktoren, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at kvinden blev tilset af samaritter efter uheldet.

- Hun støder ind i traktøren og falder omkuld, og her får hun små knubs. Derfor har vi registreret det, hvis hun senere får men. Der kan jo være erstatningsmæssige spørgsmål, lyder det fra den kommunikationsansvarlige.