Festivalgæster tordner: - Det er noget svineri!

'Afbrudt samleje', 'narrefisse', 'en kort affære', 'vanvid' og 'skuffende'.

Sådan lyder nogle af de hårde ord fra de danske anmeldere i kølvandet på megastjernen Cardi B's koncert på Roskilde Festival onsdag aften.

Selvom der forud for koncerten havde været en del spekulationer om, hvorvidt rapperen overhovedet ville dukke op efter en række aflyste koncerter, dukkede hun op efter planen - til stor begejstring for den store skare af festivalgæster, der var mødt op ved Orange Scene for at se hende twerke sig igennem sine hits.

Men det blev en noget kort fornøjelse. Kun 43 minutter varede Cardi B's koncert.

Den korte koncert gik heller ikke ubemærket hen hos Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo.

'Tidligere på sommeren aflyste Cardi B flere koncerter, fordi hun ikke var kommet sig helt over sin seneste brystoperation og fedtsugning. Galningens vanvid er dog ikke blevet suget væk endnu. Den pengeglade eksstripper holdt kun sølle 43 minutter på Orange. Kan man så tale om timeløn? Den har været betragtelig', lød det blandt andet fra Thomas Treo om Cardi B's optræden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en musikekspert, der vurderer, at Cardi B har fået i omegnen af en million dollars (svarende til omkring 6,5 millioner danske kroner) for sin optræden på Roskilde Festival. Det må man sige er en solid timeløn.

Cardi B twerkede derudaf. Foto: Per Lange

Den korte optræden er også faldet flere festivalgæster for brystet. Da Ekstra Bladet mødte dem på campingområdet i kølvandet på koncerten var meldingen klar: Koncerten var alt for kort.

Markus Broksø, 22 år

Markus Broksø var skuffet over Cardi B koncerten. Foto: Olivia Loftlund

- Jeg var skuffet. Jeg synes ikke, det var ligeså godt, som jeg havde håbet og troet. Hendes flow var sindssygt godt, og det vidste jeg også godt, og det ville jeg gerne have bevist live, og det synes jeg også, at vi fik, men koncerten startede med, at dj'en stod og skabte sig, og den sluttede også med det, efter hun var gået af scenen. Alle var sådan helt forvirrede: Kommer hun tilbage, eller gør hun ikke? Jeg synes ikke, det var ligeså godt, som jeg havde forventet, siger han til Ekstra Bladet.

Markus Broksø bemærkede også, at koncerten var lige lovlig kort.

- Jeg vidste godt, at hun ikke ville spille i to timer, men en time er ikke for meget at forlange. Især ikke når vi var mange, der stod tilbage og tænkte, at det i hvert fald ikke var alt, hun har spillet. Jeg var skuffet over længden. Hun brændte ud ret hurtigt.

Karla Herning og Emilie Smith, 18 år

Karla Herning (til venstre) og Emilie Smidth havde forventet meget af koncerten, men måtte desværre gå skuffede hjem. Foto: Olivia Loftlund

Veninderne Emilie Smith og Karla Herning var begge taget til Cardi B-koncerten onsdag aften med høje forventninger. Desværre blev de også skuffede.

- Det var skuffende. Nu hvor hun ikke kom sidste år, havde man virkelig forventet meget den her gang. Det var, som om hun ikke var til stede. Hun kaldte os 'Denver' fire gange. 'Hello Denver', siger Emilie og bliver suppleret af veninden Karla:

- Og så stoppede hun meget brat. Vi var i tvivl om, hvorvidt hun var færdig, da hun gik af scenen. Vi stod lige fem minutter og håbede på, at hun ville komme tilbage, men det gjorde hun så ikke.

- Så nej. Det var ikke det bedste. Jeg havde regnet med, at hun ville være mere på scenen, nu når hun aflyste sidst. Så burde det være ekstra stort. Hun har også lavet sange siden da, så jeg tænkte også, at hun ville spille alle sine store 'bangers', men det gjorde hun ikke. Der manglede mange. Det var skuffende, tilføjer Emilie.

- Er det okay, at hun kun er på i så få minutter, når man må formode, at hun får en meget god løn?

- Nej. Det er skuffende. Det virkede, som om hun kun var der for pengenes skyld, understreger Karla.

- Vi gik alle ud og var virkelig ærgerlige efter den koncert, supplerer Emilie.

Christoffer Rode og Ivan Ubbesen, 19 år

Christoffer Rode (til venstre) og Ivan Ubbesen gik fra koncerten efter kun ti minutter. Foto: Olivia Loftlund

De to venner Christoffer Rode og Ivan Ubbesen deltog også i koncerten fredag aften, men valgte at gå efter ti minutter, fordi koncerten ifølge dem var 'alt for dårlig'.

- Det var ikke lige den bedste koncert, synes jeg. Cardi B er ikke så meget os, så vi smuttede hurtigt igen. Der var super mange mennesker, og vi fik meget dårlige pladser og kunne ikke se så meget, lyder det fra Christoffer.

Hvad tænker I om, at hun kun spillede 43 minutter?

- Det er dårlig stil, slår Ivan fast.

- Ja, det er dårlig stil, når man betaler for at komme her og se det. Det er noget svineri, supplerer Christoffer.

- Det er dårlig stil, lyder det fra flere utilfredse festivalgæster. Foto: Per Lange

Roskilde Festival: Vi er meget tilfredse

Til trods for den store kritik er de hos Roskilde Festival begejstrede for Cardi B's optræden.

Ifølge Anders Wahrén, der er programchef hos Roskilde Festival, fik de nøjagtigt det, de havde aftalt og betalt for.

'Det er ikke alle kunstnere, der spiller lige lange koncerter. The Cure har tidligere spillet op imod tre timer, men mange af de yngre har kortere shows. Vi har altid en dialog med dem om, hvad der giver den bedste koncert, og i tilfældet med Cardi B ved vi, at hun prioriterer et lidt kortere, men meget intenst show. Det var det, der var aftalt, og det var det, vi fik. Så vi er meget tilfredse', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.