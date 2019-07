Flygtede fra hospital til festival med drop i armen

Med piskesmæld og drop i armen valgte 18-årige Andreas at trodse lægernes ordre for at vende tilbage til Roskilde Festival

Når sprutten går ind, går forstanden ud.

18-årige Andreas Wadstad kom søndag aften galt af sted, da en uvedkommende festivalgæst havde forvildet sig ind i deres camp og efterfølgende ikke ville forlade den.

- Der var en gut i vores camp, som ikke gad gå, selv om jeg bad ham om det. Han vælger så at skubbe til mig, hvorefter jeg så skubber tilbage, og så kom vi op at toppes. Jeg ender med at falde, og da jeg ligger på jorden, er der en, der kommer til at træde mig i hovedet, fortæller han til Ekstra Bladet, da vi møder ham i campingområdet.

Sådan så armen ud, da han forlod hospitalet for at smutte tilbage til campingområdet på Roskilde Festival. Foto: Privat

Efterfølgende gik Andreas sammen med to venner til samaritterne. Derfra blev han henvist til Sjællands Universitetshospital i Køge.

Roskilde er kun én gang om året

På hospitalet blev Andreas Wadstad tilset af lægerne, der konstaterede, at den unge mand havde pådraget sig et piskesmæld, flækket læbe og mild hovedskade. De bad ham derfor om at blive natten over.

Det gad han ikke.

- Der tænkte jeg: ‘Arh, fysiske skader er midlertidigt, og det er Roskilde ikke. Roskilde er kun en gang om året'. Derfor besluttede jeg mig for, at løbe derfra selv. Så jeg tog af sted med et drop i armen, fortæller han.

Her har Andreas dokumenteret sin tur tilbage til Roskilde Festival. Foto: Privat

Da han kom tilbage til campingområdet i Roskilde fik han en ven til at hjælpe sig med at tage droppet ud, da han med egne ord frygtede, at det ville bløde for meget, hvis han gjorde det selv.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sjællands Universitetshospitals presseafdeling, der hverken vil be- eller afkræfte, at de har haft den unge mand forbi, da de ikke udtaler sig om personlige sager.

Det er ikke første voldelige episode, der har været på Roskilde Festival. Natten til søndag kom et brødrepar op at slås, hvor den ene af dem også blev sigtet for at have kokain på sig.