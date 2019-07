Fræk brydekamp: Glitter, bare babser og nøgne numser

Bare bryster, nøgne numser, brydekamp og glimmer i massevis.

Det var, hvad der blev budt på, da Unicorny Camp bød på glitter-wrestling på Roskilde Festival mandag eftermiddag.

Her mødte hundredvis af glade festivalgæster op for at overvære det vanvittige show, hvor festivalgæsterne en efter en blev badet i glimmer. Herefter gled de efter tur på maven ned af en glidebane og op i et badebassin, hvor de derefter skulle wrestle to og to.

Det gik ganske vildt for sig.

Til eventet blev ikke meget overladt til fantasien, og mange af deltagerne valgte at sætte bryster og numser fri i det lune sommervejr.

Meget glade

Arrangørerne bag eventet var overraskede over, at så mange mødte op til deres event i campen, der støtter folk fra LGBTQ-miljøet.

- Vi er glade for, at der er så mange mennesker. Det er meget overvældende, og det er fedt, at der er så mange, der støtter op om det, siger Anne Harrith, der er en af arrangørerne, til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at der ikke er noget budskab med deres event andet end at have det sjovt:

- Det her er vores mindst politiske event. Det handler om at have det sjovt og være sammen med sine venner og at sætte pris på sin krop, som den er. Ikke at prøve at fremme et skønhedsideal, men bare at være til og have det fucking nice. Vi wrestler i et badebassin med seks kilo glitter, griner hun og fortsætter:

- Folk elsker glitter, og det handler bare om at have det sjovt med ens venner og have en friendly fight.

hvor du også kan høre interviews med flere af deltagerne.