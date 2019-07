Grotesk: Optrådte kun 15 minutter

De fleste danske kunstnere ville give deres venstre arm for at få lov at optræde en fredag aften på Roskilde Festival.

Men den amerikanske rapper Saweetie skuffede publikum, da hun gik af scenen efter - og hold nu fast - 15 minutter.

Det skriver BT.

Kort lunte: Voldseksplosion på festival

Saweetie skulle optræde på Roskilde Festival-scenen Apollo, men opvarmningen - en dj - kom på med en halv times forsinkelse. 45 minutter efter, at Saweetie var programsat kom hun endelig på, og det efterlod kun 15 minutter at lege i, inden hun takkede af.

Saweetie ved årets BET Awards i Los Angeles. Foto: Ritzau Scanpix

De mange fremmødte kunne derfor skuffede tage videre i håb om at finde en anden koncert.

Saweetie går dermed i fodsporene på to andre amerikanske rappere, der har præsteret usædvanligt korte koncerter på årets Roskilde Festival. Onsdag magtede Cardi B blot at underholde det danske publikum i 43 minutter på Orange Scene samtidig med, at hun undervejs forvekslede Danmark med den amerikanske by Denver.

Og sent torsdag aften gik Travis Scott af selvsamme scene efter sølle 57 minutter.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Roskilde Festival.