Ingen stilhed før storm: Roskilde koger allerede

Roskilde Festival slår først officielt dørene op til campingarealerne klokken fire i eftermiddag, men cirka 20.000 personer er allerede mødt op for at tage forskud på festlighederne, og her gælder det gamle mundheld 'stilhed før storm' på ingen måde.

Der er to venteområder ved Roskilde Festival. Ved hvert af de to områder er der lige nu flere end 10.000 unge, der (u)tålmodigt venter på at komme på græs. Foto: Olivia Loftlund

De medbragte lydsystemer brager popmusik ud over området, der er opdelt på kryds og tværs af metalhegn for at holde styr på det sindrige køsystem, der de senere år har fungeret så godt, at den hæderkronede, gamle tradition med at vælte hegnet før tid, er en saga blot.

22-årige Rasmus Engberg fra København er klar til at give den gas, når klokken bliver fire. Foto: Olivia Loftlund

Vand er vigtigt

Allerforrest i køen finder vi 21-årige Andreas Yde og 22-årige Rrasmus Engberg, der har ventet i kø i mere end et døgn for at være klar til at løbe ind og erobre en passende grøn græsplet til etableringen af den traditionsrige Camp Tiki.

- Vand er vigtigt, og vi har sørget for ikke at drikke os helt ned på forhånd. Vi skal være klar til at løbe, når hegnet væltes. Alt andet ville jo være dumt, når man nu ligger forrest, siger Rasmus Engberg til Ekstra Bladet, men kig forbi aften, så ser det nok en hel del anderledes ud.

18-årige Thea fra Solrød spiser som regel altid sundt - også når hun er på festival. Hun har medbragt både rugbrød, dåsetun og knækbrød. Foto: Olivia Loftlund

På grund af den skyfri himmel med deraf følgende bagende sol og 25 grader i skyggen har de to ismænd i køområdet i år ekstraordinært travlt.

- Jeg har været med før, men har aldrig haft så travlt som i år, siger issælger Ronni og tilføjer, at han allerede har fyldt isvognen op to gange i dag.

Nikolaj med hvid kasket og Ronnie har svært ved at følge med efterspørgslen i den bagende Roskilde-varme. (Foto: Olivia Loftlund)

Det er dog ikke alle i det gigantiske køområde, der har ladet sig nøje med kildevand og is. På jorden ligger talrige lattergaspatroner, Underberg-flasker og fladmaste øldåser.

Og uanset i hvilken retning man kigger, ser man en ølbong i færd med at blive tømt eller fyldt.