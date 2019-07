Jævnet med jorden: RoSKRALDE Festival er slut

Otte dages festival er slut. Nu følger flere måneders arbejde med at få ryddet op efter festaberne

Træerne vokser ikke ind i himlen, og skraldet forsvinder ikke af sig selv på Roskilde Festivals enorme campingarealer, hvor festivalen må erkende, at gæsterne igen i år 'glemte' mere end 2.000 tons affald.

Hovedparten af campingområdet er bogstavelig talt jævnet med jorden. Foto: Per Lange

Forud for de otte dages musikalske kampdruk, havde festivalen ellers forsøgt sig med en ambitiøs kampagne, hvor skuespillerne Mia Lyhne og Anne Marie Helger svinede de svinende festivalgæster godt og grundigt til.

- Din lille snotprivilegerede, selvcentralistiske curlingunge. Det ene øjeblik står du og flasher din klimabekymring inde foran Christiansborg. Men lige så snart du får færten af en dyrskueplads, så begynder du at svine og møge og dænge til med affald. Klimasvin, klimasvin!, lød det fra Anne Marie Helger.

Mågerne havde som sædvanlig en fest med at rode i de efterladte skraldebunker. Foto: Per Lange

Selvdestruktion

Under festivalen var der da også mange klima- og miljøbevidste unge, der adspurgt af pressen sværgede ved Greta Tunbergs fletninger, at i år var året hvor de helt sikkert ville tage deres selvdestruerede campingudstyr med hjem - eller i det mindste aflevere på festivalens dertil indrettede genbrugsstationer, inden de skulle hjem og stene Netflix.

Ikke alle havde søndag lige travlt med at komme hjem til virkeligheden. Foto: Per Lange

Søndag formiddag var der dog ikke meget klima-selvjustits at spore på festivalens campingområde, der lignede en Spejder Sport-forretning fra helvede, hvor mågerne havde en fest, med at tømme lejrene for de efterladte pølsehorn og smattede rugbrød, der lå spredt mellem underbukser og lattergaspatroner.

Lattergas er stadig et hit blandt de unge på Roskilde, der tilsyneladende ikke bekymrer sig om den mulige risiko i forbindelse med den hurtige rus. Foto: Per Lange

Nu følger flere ugers hårdt arbejde og i alt 14.000 arbejdstimer med at fjerne de store bunker affald, og selv om der bliver gået særdeles effektivt til værks, skal man faktisk helt frem til oktober måned, før de sidste cigaretskod, glasskår og efterladte pløkker er væk.

Ikke alle havde nået at forlade området søndag klokken 12.00.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FAKTA: Koster en million om dagen



De mange hundrede frivillige får de næste uger og måneder en kæmpe opgave med at gøre campingarealerne klar til næste års Roskilde Festival, der er nummer 50 i rækken. Foto: Per Lange

Det koster otte millioner kroner at rydde op efter de otte dages festligheder, hvor der de seneste år er blevet efterladt intet mindre end 2.400 ton affald hvert år - i form af især totaltsmadret campingudstyr på de grønne arealer.

Hvis man har svært ved har svært ved at forestille sig, hvor enorme mængder affald 130.000 festivalgæster kan producere - og efterlade - i løbet af en uges tid, kan det oplyses, at det svarer til knap 450 elefanter eller ti gange vægten af frihedsgudinden i New York.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

MYTE: De hjemløse får min luftmadras

Hvis du mangler en gratis, blå luftmadras, kan de afhentes i Roskilde. Foto: Per Lange

Det er en sejlivet myte, at hvis man efterlader sit smadrede telt, liggeunderlag og sovepose på campingområdet, så vil det blive indsamlet, sorteret, klargjort og delt ud til trængende modtagere - eksempelvis hjemløse og flygtninge.

Fra festivalens side oplyser man dog, at det aldrig har været tilfældet. Et sorteringsarbejde i den størrelsesorden kan festivalen slet ikke håndtere, og langt det meste campingudstyr ryger derfor direkte til forbrændning.

- Der er opstået en myte om, at efterladt campingudstyr indsamles og gives videre til gode formål, hvilket ikke er tilfældet. Alt efterladt campingudstyr bliver til affald, lyder det kort og kontant fra festivalen.

På Roskildes hjemmeside svarer festivalen selv på spørgsmålet om, hvorfor det efterladte udstyr ikke gives videre.

Hvorfor donerer I ikke alt efterladt campingudstyr til hjemløse?

- Så mange hjemløse findes der heldigvis ikke. Når det kræver 80.000 mennesker at slå lejrene op, kræver det også 80.000 at pakke dem sammen igen, så opgaven er ikke praktisk mulig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Før og efter - Kan du se forskellen?

Billedet uden telte med det flotte, grønne græs er taget lørdag 30 juni, umiddelbart før portene til campingarealerne blev åbnet klokken 16.00.

Billedet med skrald og smadrede telte er taget søndag 7. juli klokken 12.00.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Samlede udstyr til sommerferien

Det er en god idé at passe på sin sækkevogn under festivalen. Den er nyttig, når tingene skal fragtes hjem igen. Foto: Per Lange

Amanda og Filippa samlede søndag formiddag brugbart campingudstyr fra campingområdet sammen, så det ikke gik tabt.

- Så er der udstyr til sommerferien. Nu skal vi hjem og have en cola. Der kommer til at gå lang tid, før vi skal have en øl igen, lød meldingen fra de to trætte unge kvinder på 18 og 19 fra Roskilde.

De to veninder Amanda og Filippa tog en del af deres udstyr med hjem igen. Foto: Per Lange

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Findes lykkelig kærlighed overhovedet?

Ølbong, Roskilde-hat og bog - hvad mere kan man ønske sig? Foto: Per Lange

Rundt om på festivalens forladte campingområde kan man spotte alverdens besynderlige ting og sager.

Lattergas-patroner, tomme øldåser og madaffald er dominerende, men kigger man godt efter, kan man se, at nogle gæster også har beskæftiget sig med livets helt store spørgsmål.