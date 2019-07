Kæmpe koks under koncert

Da det danske band Barselona skulle til at afslutte deres koncert på Avalon-scenen tidligere torsdag eftermiddag gik noget helt galt.

Pludselig blev der nemlig helt stille, da der til stor frustration for bandet opstod et større strømsvigt ved scenen, da der kun var få sekunder tilbage af deres show.

På bandets Facebook-side fortæller de også om episoden.

Nødbelysning slået til

Til Ekstra Bladet bekræfter Roskilde Festival, at der rigtig nok var et problem med lyden under Barselonas koncert.

'Vi kan bekræfte, at der har været strømafbrydelse i 20 minutters tid på en generator ved Avalon, der satte ud', skriver Roskilde Festivals presseafdeling i en mail til Ekstra Bladet.

'Alle procedurer blev under strømafbrydelsen fulgt, hvilket eksempelvis betyder, at nødbelysningen blev slået til. Generatoren blev genstartet i løbet af 20 minutter, og koncerten blev fuldendt', lyder det videre.