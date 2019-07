Kæmpe sejr til Bagedyst-deltager: - Overrasket over 'hype'

28-årige Kristoffer Bonde, der deltog i den seneste sæson af Den Store Bagedyst, vandt kapløbet om at komme først til Orange Scene

Klokken 17 blev der endnu en gang spurtet på Roskilde Festival. Denne gang spurtede gæsterne for at komme først til Orange Scene, da festivalpladsen officielt åbnede.

Og det tog ikke Kristoffer Bonde mange sekunder at nå ned til midten af hegnet foran scenen, hvor 'Canoply Crew', der siden tirsdag har været i gang med at opsætte Orange, stod klar til at bade den person, der først nåede frem, i bobler og øl.

Få sekunder efter startskuddet lød, havde Kristoffer Bonde lagt sig solidt i spidsen for løbet. Foto: Per Lange.

Rygtet siger, at vinderen af 'løbet' belønnes med en festivalbillet til næste års Roskilde. Det er dog en skrøne.

I stedet kan 28-årige Kristoffer Bonde, som en del måske genkender fra Den Store Bagedyst 2018, se frem til en rundvisning på og bag Orange Scene fredag formiddag. Ligesom han blev belønnet med en gigantisk Roskilde-øl.

Kristoffer Bonde kunne tage imod denne øl, da han blev hyldet som vinder. Foto: Per Lange.

- Jeg havde ikke forberedt det og er egentlig overrasket over, hvor stor ‘hypen’ omkring det er, sagde Kristoffer Bonde efter løbet.

Kristoffer Bonde fortalte også, at det var større at vinde indløbet på festivalpladsen end at deltage i Den Store Bagedyst - hvor han røg ud efter femte program.

Se herover hvordan det så ud, da Kristoffer Bonde blev badet i bobler foran Orange Scene.

Kristoffer Bonde som de fleste kender ham - med forklæde i Bagedyst-teltet. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR.

