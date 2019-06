Krigstilstand: Her går Roskilde-gæster amok

- Stop, stop, stop!

Roskilde Festivals speaker kæmpede forgæves mod de 12.000 festivalklare gæster, der ventede ved festivalens indgang Vest lørdag eftermiddag.

Trods adskillige formaninger om at holde rækkefølgen og vente med at løbe ind til det blev deres tur, tonsede de unge mennesker afsted i et stort virvar til speakerens store frustration.

Stopråbene druknede nærmest fuldkommen, da festivalgæsterne i Vest indtog campingområdet under nærmest krigslignende tilstande.

- Køerne blev ikke rigtig holdt, og folk stormede bare ind, sagde Maria, en af festivalens gæster, som Ekstra Bladet mødte på campingområdet, da der blev slået telte op.

Kæmpe penis

Flere gæster havde været forudseende og taget faner i alskens former og farver med, så de kunne holde samling på tropperne under indløbet.

En af dem var Mikkel, der stod for resten i køen med en stor oppustelig penis under armen.

- Det er så vi kan finde hinanden derinde, forklarede han, som var det den største selvfølge.

Mens Mikkel og hans makkere havde en oppustelig penis at samles om, formåede andre at blive væk.

Godt 20 minutter efter festivalen var åbnet, stod Magnus med rygsæk og en papæske med en havepavillion og spejdede ud over C-området efter sine forsvundne venner.

- Jeg har ledt i ti minutter og har lidt svært ved at finde dem, for jeg troede, at de ville være her.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad der gik galt, konstaterede han.

Mod interviewets ende måtte han dog pludselig stikke af, da hans kammerater heldigvis var dukket op ud af kaosset.