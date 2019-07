Kvinde anmelder mulig voldtægt på festival

Mandag formiddag anmeldte en kvindelig festivalgæst en mulig voldtægt på Roskilde Festival.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Ifølge politiet er det en 20-årig kvinde fra Aarhus, der har anmeldt det mulige overgreb.

Omkring midnat fik kvinden det dårligt i campingområde G og blev tilbudt hjælp fra en fremmed mand. I selskab med ham gik hun hen til hans telt, hvor manden ifølge den 20-årige kvinde begyndte at blive nærgående.

Hun afviste ham, men faldt i søvn og vågnede næste morgen med trusserne trukket ned, mens flere andre mænd var til stede i teltet. Herefter tog hun til Center for Voldtægtsofre for at anmelde episoden.

Undersøger sagen

Til Ekstra Bladet oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at de nu er i gang med at undersøge sagen nærmere.

- Vi venter lige nu på at få fat i kvinden, så hun kan give sin version af sagen til os. Hun konstaterer, at der er en mand, der vil hjælpe hende, og hun følger med ham. Her bliver han nærgående, og det har hun ingen interesse i, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi er i gang med at undersøge, om der er foregået noget kriminelt, og hvorvidt der er tale om en voldtægt eller blufærdighedskrænkelse af en anden art. Vi skal afhøre kvinden for at klarlægge de videre omstændigheder, og så skal vi identificere en mulig gerningsmand og de her andre mænd for at se, hvilken rolle de eventuelt har haft.