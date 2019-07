Kvinde overfaldet i telt: Blev sparket i hovedet

To ubudne gæster overfaldt et par natten til fredag på Roskilde Festival

I nattens mulm og mørke forsøgte to mænd at stjæle fra et par på Roskilde Festival.

De var i gang med at rode parrets fortelt igennem, da den 43-årige kvinde vågnede. Hun formåede at gribe fat i den ene mands ankel, hvorefter der opstod en del tumult.

Kvinden fik et spark i ansigtet under det ene øje, før de to gerningsmænd slap væk. Hun er efterfølgende blevet tilset af samaritterne, da hun heldigvis ikke er blevet alvorligt skadet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, som fik anmeldelsen klokken 04.50 fredag.

Politiet har ikke fat i gerningsmændene, hvorfor de har udsendt følgende signalement.

A: Mand, Dansk af udseende, 20-25 år, 185 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Brun, Hårlængde: Mellemlangt, Yderligere kendetegn: krøllet hår, Iført: Cowboy bukser og orange trøje.

B: Mand, Hudfarve: Hvid.

Kontakt politiet på festivalpladsen, hvis du har oplysninger om de to mænd. Politiet kan også kontaktes på telefon 114.