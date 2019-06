Lægens ord: Så farlig er Roskilde Festival

Lørdag eftermiddag løb flere end 30.000 utålmodige festivalgæster på få minutter ind på de grønne campingarealer ved Roskilde Festival efter at have ventet i kø i mere end et døgn.

Det eksplosive løb blev afviklet uden dramatiske episoder, men de sprintende druk-campister hvirvlede så meget støv op, at det forårsagede kortvarig lokal solformørkelse.

Klokken 16 blev de vilde horder sluppet løs. Kort efter var de første mange tusinde telte slået op. Foto: Olivia Loftlund

Forude venter nu otte dage med musikalske oplevelser i form af koncerter med navne som Robyn, Dylan, Cardi B. og Wu-Tang Clan, men for mange også en overlevelsestur af den anden verden med heftig druk, søvnmangel og tvivlsom ernæring på programmet.

Det kræver tilsyneladende store mængder cider at klare sig gennem en festival. Foto: Olivia Loftlund

Marineret lever

Men selv om det på papiret kan lyde som en skadelig cocktail, risikerer man heldigvis ikke at gøre permanent skade på sin krop – heller ikke selv om man i otte dage marinerer vælger at marinere sin lever i alkohol.

Det fortæller Jerk W. Langer, der er læge og foredragsholder og har skrevet adskillige bøger om sundhed, sygdom, motion og kost.

Han er en af Danmarks førende eksperter i, hvad vi selv kan gøre for at holde os raske. Og så har han for øvrigt selv stor erfaring med strabadserne på Roskilde Festival, som han har besøgt 11 gange.

- Dengang varede festivalen kun 3-4 dage, men man var godt smadret alligevel, når man kom hjem. I dag er mulighederne for at spise sund mad blevet meget bedre. Vi levede af chips, franskbrød og en enkelt gang en rød bøf, som kommunisternes store teltlejr solgte i dyre domme', siger Jerk W. Langer om sin ungdomsår på Roskilde Festival. Privatfoto

Lægens bedste råd: Sådan overlever du Roskilde Festival

Jerk har selv overlevet talrige festivaler uden at tage permanent skade. Foto: Claus Bjørn Larsen

– Er det farligt at tage på festival og drikke otte dage i træk?

– Nej, ikke hvis man generelt er rimelig sund og rask og ikke fortsætter bagefter. Så kommer kroppen sig igen. Man kan udvikle en rimelig massiv fedtlever på grund af ens alkoholindtagelse, men det forsvinder igen, når man fjerner skadepåvirkningen.

– Man kan jo komme ud for alverdens ulykker, når man er beruset, men selve alkoholens påvirkning af kroppen i en periode på otte dage fører ikke til skrumpelever, diabetes eller andet, fortæller læge Jerk W. Langer.

– Hvor lang tid tager det at komme ovenpå igen?

– Det tager cirka dobbelt så lang tid, som man var om at lave skaden. Altså 14 dage eller tre uger, efter man er kommet hjem fra Roskilde Festival, så er kroppen ved at være rettet op igen. På kort sigt oplever kroppen en meget voldsom belastning, men på langt sigt betyder det ikke noget.

– Hvad kan man gøre for at komme bedst muligt igennem festivalen?

– En klassisk ting, som jeg synes, man burde tage med, er rugbrød og noget fisk – evt. tun eller makrel på dåse. Det kan godt være, det lyder lidt kedeligt, men det er rigtig godt til at holde sammen på kroppen. Fuldkorn til at holde maven i gang og så fisk, der indeholder omega-3-olier, der dæmper betændelser, smerter, tømmermænd og den skade, der sker i kroppen.

Spor på jorden vidner om, at en del af de unge har medbragt sund mad i form af blandt andet grøntsager og fisk. Flere har oven i købet haft overskud til at holde tandhygiejnen ved lige under de kaotiske forhold. (Foto: Olivia Loftlund)

– Kan man træne sig op til at skulle i gang med mange dages druk, eller er det bedst at møde op med en helt frisk lever?

– Nu tvivler jeg lidt på, at der er ret mange af festivalgæsterne, der har en en helt frisk og uberørt lever. I et land som Danmark er det meget svært at lave forskning på det område, da det er svært at finde en kontrolgruppe af unge mennesker, der slet ikke har drukket.

– Men man skal bestemt ikke øve sig i at drikke massivt på forhånd for at komme i topform, før en festival. Det er ikke sådan, det fungerer. Man svækker bare sin lever på forhånd, og det er bestemt ikke en god idé.

Min lever er ikke uberørt

(Foto: Olivia Loftlund)

Rasmus Engberg, 22 år, fra København:

Rasmus fra Camp Tiki har holdt sig relativt sund under ventetiden op til festivalen. Han har husket at drikke vand, men tilføjer at han vist er den eneste ud af de ti gutter i gruppen, der er den lykkelige ejer af en vandflaske.

Blandt hans kammerater er der dog flere, der har tænkt sig at følge lægens råd om fisk og fuldkorn og har medbragt både dåsetun og store mængder rugbrød.

– Altså jeg vil ikke sige, at vi har trænet i at drikke, før vi kom herned, men vi har da været til et par studenterfester, så helt uberørt min lever ikke, siger Rasmus Engberg.

Jeg lever altid sundt

(Foto: Olivia Loftlund)

Thea, 18 år, fra Solrød

18-årige Thea lever generelt et sundt liv, og det skal der ikke laves væsentligt om på – bare fordi der står festival på programmet i otte dage.

Sammen med veninderne har hun pakket både tun, makrel, knækbrød og rugbrød. Dermed følger hun stort set alle lægens råd.

Lidt fastfood i form af guacamole på dåse er der alligevel også blevet plads til.

– Den smager dog slet ikke af avocado. Jeg er i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er nogle i, siger hun.

Masser af makrel

(Foto: Olivia Loftlund)

Simone, 22 år, fra Frederikssund:

Simone kom allerede fredag morgen, hvor hun blev sluset ind i festivalens gigantiske køsystem, der dog til at begynde med ikke fungerede særlig godt.

– Vi var alt for mange, der stod alt for tæt. Det var som sild i en tønde, og flere besvimede og måtte have hjælp, siger hun og tilføjer, at der heldigvis kom styr på det hele igen lørdag.

Hun sørger for at spise masser af makrel under festivalen, da hun fra sit studie som veterinærsygeplejerske ved, at fiskeolier er godt imod de inflammatoriske tilstande ens krop kommer ud for under en festival.