Livsfarlig trend hitter: - Det er svært at lade være

I årevis har eksperter advaret mod feststemte unges brug af lattergaspatroner som rusmiddel, men noget kunne tyde på, at de har talt for døve ører.

Over alt på Roskilde Festivalens campingområde flyder det med de aflange patroner, der kan købes til billige penge i supermarkeder, og de gæster, som Ekstra Bladet taler med, kan alle nikke genkendende til, at det er voldsomt udbredt.

- Der bliver taget sindssygt meget. Ikke kun i vores camp. Der er sindssygt mange, der spørger, om vi har noget, og om de må købe af os. Det er over alt, siger 22-årige Jonas Hansen.

Han indrømmer gerne, at han selv bruger rusmidlet, og i hans camp har de forberedt sig godt. Rundt om festivalstolene flyder det med tomme patroner.

- Vi lægger ikke skjul på, at vi selv tager det ofte. Det er svært at lade være, for det er så let tilgængeligt, og man får en god rus. Vi har taget over 500 patroner med. Nogle af dem bliver solgt, men hovedsageligt er det til eget brug, fortsætter Jonas Hansen.

- Er I ikke bange for, at I får en uheldig reaktion? Det kan jo være farligt.

- Nej, egentlig ikke. Jeg er mere bange for mit alkoholindtag, siger vennen Oliver Petersen på 21 år.

Unge benytter sig af lattergaspatroner for at få en rus. Men det er en farlig leg, advarer overlæge. Foto: Per Lange

Kort derfra går 18-årige Tobias Lindgren rundt.

- Jeg tager det ikke selv, men jeg kan se, at folk tager det, så de bliver høje i to sekunder og ikke kan huske eller mærke, hvad der er sket, siger han og nikker genkendende til, at det er voldsomt udbredt på festivalen.

- Der er mange, der tager det, og der er mange, der kommer forbi og spørger, om vi har nogle patroner, de kan købe. Men vi holder os til alkohol.

Nina Maria siger, at der er rigtig mange på festivalen, der tager lattergas. Foto: Per Lange

Imens vinden tager til over festivalen, sidder en gruppe veninder og forsøger at holde varmen. Blandt dem er 18-årige Nina Maria Sølvtoft, der tidligere har stiftet bekendtskab med det populære rusmiddel. Veninderne har også bemærket efterspørgslen i år.

- Der er rigtig mange, der gør det her på festivalen, fordi de gerne vil have det rigtig, rigtig sjovt i 30 sekunder, og så er det måske også nemt, siger Nina Maria Sølvtoft og tilføjer:

- Det er dyrt at købe hernede. Meget dyrere end i supermarkedet. Det bliver lidt en business, hvor folk går rundt og sælger det til overpris.

Oliver og Jonas er åbne om, at de bruger lattergas som rusmiddel. Her er Jonas i gang med at tage lattergas gennem en ballon. Foto: Per Lange

Den udlægning kan Jonas Hansen nikke genkendende til. Han fortæller, at de i hans camp tager indkøbspris og lægger en 50'er oveni, når de sælger til andre festivalgæster. I hans camp anser de patronerne som værende stoffer i den milde afdeling.

- Man bliver høj af det, og man får en rus, som man ikke får med alkohol. Man får det sjovt. Man griner, man er høj, og man er lige et andet sted i 30 sekunder. Det er selvfølgelig stoffer, men det er bare så mildt, at jeg ikke kan se, hvorfor man ikke skulle gøre det, siger han.

Overlæge advarer: Kan være livsfarligt

De tomme lattergaspatroner flyder på Roskilde Festival. Foto: Per Lange

Forbruget af lattergas er stigende blandt unge mennesker. Det fortæller Dorte Fris Palmqvist, der er overlæge og ansvarlig for rusmidler hos Giftlinjen.

Hun advarer mod brugen af de sølvfarvede patroner, der i værste fald kan være livsfarlige.

- Når de unge tager det på f.eks. Roskilde Festival, tager de det som 100 procent lattergas. På hospitalerne er det blandet op med 50 procent ilt, så når du inhalerer det via eksempelvis en ballon, fortrænger det den ilt, der er i lungerne, og det kan medføre akut iltmangel, så du mister bevidstheden, siger overlægen, der fortæller, at rusmidler som alkohol forstærker effekten.

- Rusen varer et par minutter, hvor du bliver svimmel, det hele snurrer, og du kan måske ikke stå på benene. Det er ligesom, at du har drukket rigtig, rigtig meget alkohol, siger hun.

Hos Giftlinjen har man set en stigning i forbruget af lattergas, hvilket er bekymrende, da det har vist sig, at der er en trist bivirkning ved rusmidlet.

- I de sidste par år har vi set, at hvis du har et vedvarende stort forbrug, kan det medføre perifere nerveskader, hvilket opleves ved, at det snurrer i hænder og fødder, så patienten kan have svært ved at holde på ting. Der er også observeret koordinationsbesvær, og folk har haft svært ved at stå på benene og svært ved at huske, siger Dorte Fris Palmqvist og bliver derefter en smule teknisk.

- Det er, fordi lattergassen inaktiverer B12-vitaminet, hvilket medfører nerveskader og blodmangel.

- Vi talte med en festivalgæst, der mente, at man godt kunne tage 24 patroner på en aften. Hvordan lyder det på dig?

- Det er farligt. Jeg tænker, de også har drukket en masse øl samtidig. Den cocktail er farlig og i værste fald er det livsfarligt. Jeg synes, at 24 på en aften er risikabelt, siger hun.

- Er det afhængighedsskabende?

- Førhen har man sagt, at det ikke var, men det er der jo noget, der tyder på, at det er, når vi har folk, som har et vedvarende stort forbrug. Vi har eksempler på folk, som har taget 100 eller 200 patroner på en aften, og folk som har taget 700 på en uge, siger Dorte Fris Palmqvist og runder af.

- Jeg vil advare imod at tage det. Det er en risiko, de løber både på den korte- og lange bane. Vedvarende nerveskader er en høj pris at betale for to minutters rus.

Roskilde Festival: Vi er opmærksomme på problemet

Ekstra Bladet har været i kontakt med Roskilde Festival, der henviser til deres generelle politik for narkotiske stoffer.

Her står der blandt andet følgende:

'Vi ville gerne være fri for stoffer på festivalen. Vi må samtidig se i øjnene, at det er svært at komme stofferne fuldstændig til livs. Så længe der er stoffer i samfundet, vil der desværre også være stoffer på festivalen', lyder det.

Derudover oplyser Roskilde Festival, at de har et tæt samarbejde med relevante eksperter - heriblandt Sundhedsstyrelsen - og at både politi og festivalens personale holder øje med brugen af stoffer på festivalen.

Dertil oplyser de, at festivalens sikkerhedsorganisation er opmærksomme på, at lattergas bruges til beruselse på festivalen, men at de ikke kan sige noget om, hvorvidt der er en stigning i brugen af lattergas på Roskilde Festival.