Mand falder om med hjertestop under koncert

En tysk festivalgæst faldt natten til fredag om med hjertestop under en koncert

Natten til fredag udbrød der kaos under en koncert, da en tysk mand faldt om med hjertestop foran scenen Gloria på Roskilde Festival under en såkaldt moshpit, hvor koncertgæster med vilje støder ind i hinanden.

Politiet blev orienteret om episoden klokken 03.03.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Der blev hurtigt tilkaldt en hjertestarter og udført livreddende førstehjælp på stedet, og det lykkedes derfor at få liv i manden igen.

- Manden blev efterfølgende kørt til Rigshospitalet, hvor han stadig befinder sig og er bevidstløs, siger Maria Sander, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Tysk statsborger

Der er angiveligt tale om en tysk statsborger, der faldt om under koncerten.

- Han havde et kort på sig, som viser, at han formentlig er fra Tyskland. Men da han stadig er bevidstløs, har vi ikke kunnet få bekræftet hans identitet endnu. Derfor venter vi på, at vi kan tale med manden, siger Maria Sander.

De pårørende er derfor heller ikke underrettet om sagen.

Derudover kan Midt- og Vestsjællands Politi på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere om sagen.

