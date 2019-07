Masse-anmeldelser: Seksuelle forulempelser på Roskilde

Fire personer har i løbet af fredagen anmeldt seksuelle overgreb på Roskilde Festival.

Af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport fremgår det, at blandt andre en 33-årig mand natten til tirsdag var blevet krænket af en kvindelig bekendt.

Han var frivilligt gået med ind i kvindens telt for at sove og havde afvist, at der skulle ske nogen form for fysisk kontakt.

Da han vågnede næste morgen, var han nøgen, og nu mistænker han, at kvinden forulempede ham.

Smilede og skred

En 19-årig kvinde har anmeldt, at hun blev forulempet af en mand i alderen 25-35 under en koncert på Arena.

Ifølge kvinden gned han sit skridt op mod hende, og da hun konfronterede manden, forlod han koncerten med et smil.

Kvinden beskriver manden som havende brunt, halvlangt hår med sideskilning og skæg omkring munden.

Efterfulgt

En tredje sag drejer sig om en kvinde, der har anmeldt, at en mand trak hende ind i sit telt, hvor han forulempede hende seksuelt.

Ifølge kvinden havde hun drukket med en gruppe mænd, heriblandt den påståede gerningsmand, der fulgte efter hende, efter hun forlod gruppen for at møde sin kæreste.

En fjerde sag involverer en mand, der anmeldte, at han blev forulempet af en anden mand, efter han var kravlet ind i den påståede gerningsmands telt.