Mystisk koks på Orange Scene

De lignede nogen, der var dumpet ned på jorden for en halv time siden.

Personerne, der delte 3D-briller ud torsdag eftermiddag ved Orange Scene, havde også iført sig et tæppe i guld og sølv. Brillerne skulle bruges til at se en kunstfilm af Lea Porsager, som blev spillet på de to storskærme.

Der kom dog ingen lyd, hvilket efterlod en noget flad fornemmelse hos seerne. 46-årige Lars Meincke havde svært ved at tyde den noget spøjse oplevelse.

- Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg får ingenting ud af det udover forvirring og en lille pause fra musikken, siger festivalgæsten.

Der stod flere og delte briller ud. Foto: Privatfoto

Videoen var dog ikke helt spildt på den 46-årige festivalgænger.

- Men det er en del af det sjove element ved at være på festival - at det er mere end druk og camping, siger han.

Ærgerlig start

Værkets skaber, Lea Porsager, var selv til stede, da videoen blev afspillet. Kunstneren havde dog ikke megen tid til snak om sit mærkværdige værk, fordi der var knas med lyden.

Men efter et par opkald kom der endelig styr på teknikken.

- Der var lydprøve oppe på scenen, og så havde de slukket for lyden. Den er en væsentlig del af det hele. Den der lyd af en pulserende gong er et meditativt redskab til at føre én et andet sted hen, siger hun.

Flere stillede sig op for at opleve at været et partikel. Foto: Privatfoto

Når man ser filmen, kan man med fordel forestille sig, at man er et partikel. Så kan det være, at det hele giver lidt mere mening, bedyrer Porsager.

- Filmen er skabt med udgangspunkt i CERN (center for atomforskning, red.) i Schweiz. Det er på en måde en meditativ rejse, hvor man som partikel flyver gennem universet.

- Det lyder ret syret, hvad tror du, at de mennesker, der kigger op på skærmen lige nu, tænker?

- Jeg tænker, at det har hjulpet rigtig meget, at der kom lyd på. Når man har brillerne på, får man en fornemmelse af, at man bevæger sig ind igennem universer.

- Senere åbner filmen mere op, og det bliver et tentakulært univers, så kommer man igennem forskellige typer universer, siger Lea Porsager.

Man kan se filmen på Museet for Samtidskunst senere på året.