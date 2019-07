Nægter at tale med pressen: - Vi har aldrig oplevet det før

Torsdag formiddag løb det ikoniske nøgenløb af stablen i Dream City på Roskilde Festival.

Her spurtede 15 nøgne mænd og ni kvinder om kap i kampen om en billet til næste års Roskilde Festival.

Efter en intens spurt i det våde vejr, kunne Luna og Bertil i sikker stil juble og kalde sig vindere af nøgenløbet 2019.

Men de to nykårede vindere var ikke meget for at tale med pressen, som der ellers er tradition for efter det ikoniske løb. Faktisk ville de slet ikke stille op til interview, lød meldingen fra arrangørerne umiddelbart efter, vinderne var blevet kåret.

Trods ihærdige forsøg lykkedes det derfor ikke for Ekstra Bladet at få en kommentar fra nogle af dem.

- Det gider jeg ikke, men god festival, sagde Bertil, da Ekstra Bladet spurgte ham, om han alligevel ville give en kommentar.

Heller ikke Luna var meget for at sætte ord på sejren.

- Jeg vil ikke snakke, men det var fedt, understregede Luna og takkede derefter arrangørerne for den billet, som hun har vundet til næste års Roskilde Festival.

Efter nøgenløbet talte Ekstra Bladet med en af arrangørerne bag løbet. Ifølge ham er det første gang, at begge vindere ikke har villet tale med den fremmødte presse.

- Vi har aldrig oplevet det før. Så det er også nyt for os, lød det fra arrangøren.