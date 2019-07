Nøgne Emilie: Derfor smider jeg tøjet

For tredje år i træk deltog Emilie i nøgenløbet på Roskilde Festival, og der er en helt særlig grund til, at hun stiller op

- Jeg er ikke så blufærdig.

Sådan lyder det fra Emilie, en af deltagerne i årets nøgenløb på Roskilde Festival.

For tredje gang har hun snøret løbeskoene og smidt kludene for at være en del af det traditionsrige løb, og for hende handler det både om at hygge sig men også om at slå et slag for frisind.

- Jeg tror, folk er for bange for nøgenhed, og jeg synes ikke, at der er nok kvinder med i nøgenløbet, og så tog jeg den, siger hun til Ekstra Bladet efter løbet.

- Der er en mærkelig ide om, at nøgenhed er en farlig ting, og jeg forstår ikke, hvorfor kvinders bryster bliver set som nøgenhed i forhold til, at det bare er bryster.

Tænker for meget

Emilie påpeger, at mange - især kvinder - holder sig tilbage fra at deltage i nøgenspurten.

- Jeg tror, det hele bunder i, at kvinder tænker for meget over, hvordan de ser ud, i forhold til mænd, gætter hun og tilføjer:

- Jeg tror folk er for bange for nøgenhed. Også bare når man kigger på, hvad der bliver vist på film. Man får lov at se vold, død og ødelæggede før man får lov at se nøgenhed på film. Det synes jeg måske er lidt den omvendte verden.

Og selvom Emilie ikke løb med sejren, vil hun ikke udelukke at vende tilbage næste år.