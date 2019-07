Numsefest: Festivallens bedste baller ryster derudaf

Der var numsedans for fuld valuta, da Louise 'Twerk Queen' Kjølsen lærte fra sig ved 'twerkshop'

Store som små, flade som fyldige - der var noget for enhver smag, da Camp Ren Røv holdt 'twerkshop' med feminist, aktivist og forfatter Louise Kjølsen, der måske allerbedst er kendt som 'Twerk Queen'.

Fælles for dem alle var dog, at de var i konstant bevægelse.

Og fremmødet til arrangementet taget i betragtning var det absolut populært at ryste røven med Louise Kjølsen, som for andet år i streg lærte fra sig i campingområde E.

- Jeg synes faktisk, at folk gjorde det godt, og jeg elsker især den sidste cirkel, hvor jeg bare var sådan; kom ind og giv den gas, og der er nogle mennesker, der måske normalt i samfundet ikke ligesom bliver valideret, lidt større piger eller nogle drenge, der er feminine, fortæller Louise Kjølsen og tilføjer:

- Det er så fantastisk, at de kan komme ind i sådan et rum og give den gas og få noget validering for det.

Se i klippet herover, hvordan det så ud, da nogle af Roskildes bedste numser var i fuld vigør til twerkfest.