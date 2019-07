Organiserede Soundboks-tyve anholdt

Politiet har på Roskilde Festival anholdt flere personer, der menes at stå bag organiseret tyveri af de værdifulde lydsystemer

Blandt tyve på dette års Roskilde Festival har specielt en enkelt type genstand været i meget høj kurs; nemlig de populære Soundbokse, der har en nypris på 6.300 kroner.

Allerede i løbet af festivalens første nat, indkøb der anmeldelser og efterlysninger i forbindelse med mistede Soundbokse, og Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at et ganske stort antal Soundbokse er blevet stjålet i løbet af de otte dage, festivalen har varet.

Flere festivalgæster måtte i løbet af festivalen sikre deres lydsystemer med alarmer. Foto: Olivia Loftlund

Det præcise antal kendes endnu ikke, men det er i hvert fald tociftret, oplyses det.

I går klokken cirka halv fem om eftermiddagen fik politiet så et gennembrud i sagen om de mange Soundboks-tyverier, og noget tyder på, at det er mere eller mindre organiseret.

- Vi observerer nogle køretøjer fra Rumænien, der er lastet med et større antal Soundbokse. I hvert fald en seks syv styks til en værdi af i alt mindst 36.000 kroner. Vi holder godt øje med bilerne og anholder to mænd fra Rumænien, siger René Søe Pedersen, der er vagthavende hos politiet.

Udover de to mænd arbejdes der på to andre sager i forhold til stjålne Soundbokse, og i nat blev en 20-årig rumæner sågar fanget på fersk gerning, da han kom løbende på campingområdet med en Soundboks, der viste sig ikke at være hans.

De kostbare Soundbokse har kunnet købes under festivalen. Foto: Olivia Loftlund

Hvis man har fået stjålet sin Soundboks i løbet af festivalen og anmeldt tyveriet og oplyst det unikke serienummer, skal man ikke foretage sig yderligere, da politiet vil rette henvendelse til de rette vedkommende, oplyses det.

Politiet oplyser endvidere, at de i løbet af dagen holder godt øje med folk, der forlader festivalen med en eller flere Soundbokse.

- Hvis man i løbet af festivalen har været ude og stjæle de her Soundbokse, så skal de jo fragtes væk nu, og der har vi naturligvis tænkt os at holde skarpt øje med, siger René Søe Pedersen til Ekstra Bladet.

Pas på! Nu går Roskilde-tyve målrettet efter dette